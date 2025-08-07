Điện Kremlin lên tiếng về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Kỳ vọng về một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên sau chuyến thăm Mátxcơva của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8. Chuyến thăm được Nhà Trắng mô tả là mang lại kết quả tốt hơn mong đợi.

Chi tiết về cuộc họp chưa được tiết lộ, nhưng hai bên đã thống nhất rằng cuộc họp sẽ sớm diễn ra.

Địa điểm tổ chức cuộc họp đã được xác định và sẽ được công bố sau. Tổng thống Putin dự kiến sẽ gặp lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) vào hôm nay (7/8). Các nguồn tin trước đó gợi ý rằng UAE là một địa điểm khả thi.

Theo ông Ushakov, đặc phái viên Witkoff cũng đề xuất ý tưởng về một cuộc họp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng Mátxcơva từ chối bình luận.

"Trước hết, chúng tôi đề xuất tập trung vào việc chuẩn bị cho một cuộc gặp song phương với ông Trump và chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất là cuộc gặp này phải thành công và hiệu quả", ông Ushakov nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine từng tuyên bố cần nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Nga để đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của lãnh đạo Nga - Mỹ từ tháng 6/2021, khi Tổng thống Nga Putin gặp cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva.