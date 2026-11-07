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Điện Kremlin xác nhận phái đoàn tham gia đàm phán với Mỹ và Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Điện Kremlin xác nhận phái đoàn tham gia cuộc đàm phán với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Ngày 7/11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán với Mỹ và Ukraine vào tuần tới sẽ có sự góp mặt của nhiều quan chức quân sự cấp cao và nhà ngoại giao.

Trong đó có cố vấn đặc biệt của Tổng thống Vladimir Medinsky, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin, Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GRU) Igor Kostyukov, cục phó Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Yuri Zhigarlovsky.

Trước đó, toàn bộ thành viên phái đoàn đàm phán có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khuôn khổ phiên họp của Hội đồng An ninh Nga. Một phần nội dung cuộc họp được dành để thảo luận về công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán sắp tới.

Ông Vladimir Medinsky, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục dẫn đầu đoàn đàm phán. (Ảnh: Reuters)

Trong video phát sóng trên truyền hình, ông Putin gửi lời cảm ơn tới Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đứng ra tổ chức cuộc gặp, và cho biết ông muốn trao đổi với phái đoàn Nga về những công việc chuẩn bị cho cuộc đàm phán.

Phần lớn nội dung cuộc họp được tiến hành kín. Theo thông lệ, Điện Kremlin chỉ công bố phần ghi hình những phút đầu tiên của cuộc họp.

Trong khi đó, Mỹ và Ukraine vẫn chưa công bố thành phần phái đoàn tham dự.

Cuộc gặp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất từ ngày 10 - 11/11. Tuy nhiên, Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng sâu sắc về nhiều điều khoản liên quan thỏa thuận hòa bình tiềm năng, bất chấp Tổng thống Trump gần đây gia tăng áp lực lên Kiev.

Trên thực địa, Thị trưởng Vitali Klitschko cũng báo cáo Nga sử dụng tên lửa tấn công thủ đô Kiev vào sáng sớm khiến một tòa nhà dân cư bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống. “Các vụ nổ được ghi nhận ở vùng ngoại ô Kiev. Đối phương đang sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công cơ sở hạ tầng”, ông Klitschko thông báo trên Telegram.

Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống một chung cư cao 5 tầng ở phía tây thủ đô và mặt tiền của tòa nhà dân cư khác cũng bị hư hại. Nhiều giờ sau vụ việc, quan chức Ukraine vẫn liên tục phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân đề phòng nguy cơ xảy ra thêm các đợt tấn công.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

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