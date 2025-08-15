Điện thoại "cục gạch" giá 1.5 triệu giờ đây cũng có AI

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẫu điện thoại "cục gạch" của HMD cũng được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong một thế giới bị thống trị bởi những chiếc smartphone phức tạp, sẽ ra sao nếu một huyền thoại từ hai thập kỷ trước quay trở lại, khoác lên mình lớp áo hiện đại và mang trong mình bộ não của trí tuệ nhân tạo? HMD Global đã trả lời câu hỏi đó bằng HMD 3210 Barcelona Edition. Đây không chỉ là một sản phẩm dành cho người hâm mộ bóng đá hay những ai yêu nét hoài cổ, mà còn là một bước đi táo bạo, phá vỡ định kiến về những gì một chiếc điện thoại "cục gạch" có thể làm được.

Điện thoại

Điểm nhấn thực sự, thứ biến chiếc điện thoại này thành một cuộc cách mạng thầm lặng, chính là việc tích hợp trợ lý AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Deepseek. Đây là điều gần như chưa từng xuất hiện trên một chiếc điện thoại phổ thông. Thay vì chỉ nghe, gọi, nhắn tin, người dùng giờ đây có thể tương tác sâu hơn với thiết bị của mình. Bạn có thể đặt câu hỏi phức tạp, nhờ máy tra cứu thông tin nhanh chóng, hỗ trợ giải bài tập, hay thậm chí trò chuyện như với một chatbot thực thụ.

Điện thoại

HMD đã biến AI trở nên cực kỳ dễ tiếp cận. Chỉ cần một vài thao tác, bạn đã có thể đánh thức trợ lý ảo và ra lệnh trực tiếp để mở các ứng dụng cơ bản như danh bạ hay đồng hồ báo thức. Đây là một bước tiến vượt bậc, mang sức mạnh của AI đến với một phân khúc vốn bị xem là "lỗi thời", chứng minh rằng sự thông minh không nhất thiết phải đi kèm với sự phức tạp.

Điện thoại

Và để chứa đựng cuộc cách mạng này, HMD đã chọn một lớp vỏ không thể nào thân thuộc hơn: dáng dấp của huyền thoại Nokia 3210. Toàn bộ thân máy được khoác lên màu áo đỏ-xanh lam đặc trưng của câu lạc bộ Barcelona, với logo đội bóng được khắc tinh tế ở mặt sau. Giao diện bên trong, từ hình nền đến biểu tượng, cũng được tùy chỉnh hoàn toàn theo tinh thần đội bóng xứ Catalan.

HMD đã khéo léo cân bằng giữa quá khứ và hiện tại. Máy vẫn giữ lại bàn phím T9 kinh điển, mang đến cảm giác bấm chắc tay và đầy hoài niệm. Nhưng đồng thời, những cải tiến hiện đại như cổng sạc Type-C và kết nối 4G VoLTE đảm bảo chất lượng cuộc gọi ổn định, cho thấy đây không phải là một sản phẩm chỉ để trưng bày. Ngay cả trò chơi "rắn săn mồi" huyền thoại cũng được làm mới theo phong cách Camp Nou, tạo nên một sự giao thoa thú vị.

Điện thoại

Mọi chi tiết còn lại của chiếc máy đều phục vụ cho triết lý "giản đơn và bền bỉ". Màn hình IPS 2.4 inch đủ để hiển thị các thông tin cần thiết. Camera 2MP không chạy đua về thông số, mà mang đến những bức ảnh có màu sắc hoài cổ, đúng chất Y2K của những năm 2000.

Đặc biệt, viên pin 1450mAh chính là một lời tuyên bố đanh thép chống lại nỗi lo hết pin của thế giới smartphone. Bạn có thể yên tâm sử dụng máy trong nhiều ngày, thậm chí cả tuần, chỉ với một lần sạc.

Với mức giá khoảng 429 nhân dân tệ (1.5 triệu đồng), HMD 3210 Barcelona Edition đang tạo ra một thị trường ngách hoàn toàn mới: một thiết bị đơn giản, bền bỉ, mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng lại sở hữu trí thông minh của AI. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn một chiếc điện thoại phụ đáng tin cậy, hoặc đơn giản là muốn "cai nghiện" smartphone mà không hoàn toàn tách mình khỏi sự tiện lợi của công nghệ hiện đại.

Mẫu điện thoại này đã có mặt ở Trung Quốc, tuy nhiên chưa có thông tin về việc sản phẩm này có được bán tại Việt Nam hay không.

Theo KV

