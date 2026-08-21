Điện thoại Vertu "lên ngôi" trong xu hướng quà tặng cao cấp dịp Lễ

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, smartphone phân khúc siêu cao cấp ngày càng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng nhờ thiết kế khác biệt, chất liệu cao cấp và khả năng tùy biến. Những yếu tố này giúp người tặng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách, sở thích và vị thế của người nhận, qua đó thể hiện sự tinh tế trong cách trao tặng.

Ghi nhận tại Vertu Việt Nam, doanh số các dòng smartphone của thương hiệu này tăng khoảng 30% trong giai đoạn từ cuối tháng 7 đến tháng 8, phần lớn nhu cầu đến từ các sản phẩm chế tác riêng làm quà tặng cho đối tác, khách hàng và người thân. Ông Nguyễn Minh Cường - Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam cho biết, năm nay, xu hướng lựa chọn quà tặng công nghệ cao cấp đang dần chuyển từ tiêu chí giá trị cao sang giá trị phù hợp.

"Khách hàng ưu tiên tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với vị thế, nhu cầu công việc và phong cách của người nhận. Với Vertu, các tùy chọn về thiết kế, chất liệu và hoàn thiện cũng giúp khách hàng có thêm lựa chọn để tạo dấu ấn riêng cho món quà", đại diện Vertu Việt Nam chia sẻ.

Trong đó, các mẫu smartphone như Vertu Quantum Flip, Vertu Alphafold, Vertu Agent Q và Vertu Iron Flip được nhiều người quan tâm nhờ kiểu dáng khác biệt, vật liệu cao cấp và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Tùy từng dòng sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn theo nhu cầu, từ công nghệ, tính cơ động, sự riêng tư đến dấu ấn thời trang.

Đối với doanh nhân và người dùng thường xuyên xử lý dữ liệu doanh nghiệp, tài chính hoặc thông tin nhạy cảm, Quantum Flip được xem là chiếc điện thoại đáp ứng tiêu chuẩn khi tích hợp công nghệ mã hóa lượng tử BB84 giúp bảo vệ dữ liệu truyền tải và phát hiện nghe lén. Kết hợp chip bảo mật vật lý, thiết bị cho phép tạo các không gian sử dụng độc lập cho công việc, đời sống cá nhân và dữ liệu tối mật, mỗi không gian được mở bằng một dấu vân tay riêng. Trong tình huống khẩn cấp, người dùng có thể kích hoạt cơ chế tự hủy dữ liệu bằng thao tác ba ngón tay.

Alphafold được chế tác thủ công tinh xảo từ nhiều chất liệu như da cao cấp, vàng 18K và kim cương tự nhiên.

Là dòng smartphone gập ngang mới nhất của thương hiệu Vertu, Alphafold sở hữu thiết kế dạng quyển sách với hệ thống bản lề đa trục, mang đến không gian hiển thị rộng, phù hợp với người thường xuyên rà soát tài liệu, theo dõi thông tin hoặc xử lý công việc khi di chuyển. Thiết bị cũng được tích hợp Hermes Agent - trợ lý AI được phát triển để hiểu ngữ cảnh và hỗ trợ xử lý nhiều tác vụ xuyên ứng dụng, từ soạn thảo, tóm tắt nội dung, tổng hợp thông tin đến điều khiển bằng giọng nói.

Phiên bản Agent Q Silver Quality sở hữu thiết kế độc đáo kết hợp cùng công nghệ phần cứng mạnh mẽ.

Ở nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ hoặc doanh nhân thường xuyên xử lý công việc trên smartphone, Agent Q gây chú ý với định hướng trở thành một "trợ lý" AI cá nhân. Máy được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Supreme tiến trình 3 nm, RAM 16GB, giúp xử lý nhiều tác vụ trên cùng thiết bị. Đồng thời, khả năng xử lý AI ngay trên máy giúp Agent Q hỗ trợ các nhu cầu liên quan đến công việc, liên lạc và quản lý thông tin, thay vì chỉ dừng ở những tính năng AI riêng lẻ.

Iron Flip thu hút giới mộ điệu với thiết kế cổ điển và dấu ấn chế tác tinh xảo.

Nếu Alphafold, Agent Q và Quantum Flip hướng đến những nhu cầu về công việc, AI và bảo mật, thì Iron Flip phù hợp với người xem smartphone như một phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống. Thiết bị gây chú ý với những đường nét mang cảm hứng từ nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sĩ, kết hợp khung kim loại nguyên khối, da thượng hạng và mặt kính sapphire. Khi đặt cạnh đồng hồ cao cấp hoặc trang sức tinh xảo, Iron Flip có thể trở thành một phần trong tổng thể phong cách của chủ nhân, tạo dấu ấn riêng trong từng chi tiết.

Bên cạnh thiết kế và các tính năng như AI dịch thuật, ghi âm và chuyển đổi nội dung thành văn bản, các dòng smartphone Vertu còn được cung cấp dịch vụ Concierge 24/7. Đây là dịch vụ dành riêng cho chủ sở hữu Vertu, hỗ trợ nhiều nhu cầu như đặt vé, đặt bàn nhà hàng, sắp xếp lịch trình và xử lý những yêu cầu phát sinh trong quá trình công tác, du lịch quốc tế.

Không gian trải nghiệm các sản phẩm Vertu chính hãng tại Flagship Stores Vertu Việt Nam.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối và bán lẻ chính thức duy nhất của Vertu England. Các sản phẩm của hãng, bao gồm Agent Q, Quantum Flip, Alphafold, Iron Flip,... cùng nhiều dòng phụ kiện cao cấp như đồng hồ, tai nghe, túi xách, nhẫn thông minh, đều được nhập khẩu chính ngạch, có chứng từ rõ ràng và đi kèm hệ sinh thái dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Khách hàng có thể trải nghiệm và tìm hiểu sản phẩm Vertu chính hãng tại bốn Flagship Stores và Private Lounges của Vertu Việt Nam:

19 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Caravelle Hotel Saigon, 19 - 23 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP.HCM

Majestic Hotel Saigon, 01 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Rex Hotel Saigon, 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM

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‎Website: https://vertuvietnam.vn