Công ty Mèo Đen hoàn thành 50% kế hoạch kinh doanh năm 2026 trong quý I

CTCP Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (mã chứng khoán: BMK ) vừa tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, thông qua kế hoạch kinh doanh cùng một loạt phương án liên quan đến chi trả cổ tức, kế hoạch triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo thông tin được trình tại Đại hội, kết quả kinh doanh sau quý I đang bám sát kế hoạch năm. Tổng giá trị các hợp đồng đã ký đạt 240 tỷ đồng trong quý I vượt 50% chỉ tiêu doanh thu cả năm đề ra.

Năm 2025: Chưa đạt kế hoạch, nhưng nhiều nền tảng đã được củng cố

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả thực tế chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, song đây cũng là năm công ty tập trung củng cố năng lực nội tại và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Theo số liệu được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt khoảng 139,245 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 201,868 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 952 triệu đồng.

Trong lĩnh vực cách nhiệt, công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ và máy móc tự động hóa, nâng cao năng lực gia công sản xuất vật liệu bảo ôn.

Cùng với thị trường trong nước, công ty cũng từng bước mở rộng năng lực xuất khẩu tới các thị trường như Châu Âu, Đông Á và Châu Úc, tạo thêm động lực cho hoạt động gia công cách nhiệt trong thời gian tới.

Ở mảng giàn giáo, công ty chủ động hơn về nguồn lực, giảm phụ thuộc vào thuê ngoài, đồng thời nâng cao khả năng triển khai đồng thời nhiều dự án EPC quy mô lớn.

Đây là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng khi công ty bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng cao hơn.

Năm 2026 đặt mục tiêu doanh thu gấp 2,7 lần năm trước

Nếu năm 2025 là giai đoạn củng cố nền tảng, thì kế hoạch kinh doanh năm 2026 thể hiện rõ tham vọng tăng tốc của Công ty

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 380 tỷ đồng, tăng khoảng 2,7 lần so với mức 139,245 tỷ đồng thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất mục tiêu 30 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản dự kiến đạt 300 tỷ đồng.

Ông Lê Xuân Mẫn Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026

Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất đạt khoảng 139,245 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 952 triệu đồng. Các chỉ tiêu kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Với kế hoạch mới, lợi nhuận sau thuế năm 2026 được đặt cao hơn đáng kể so với mức thực hiện năm trước. Nguồn việc hiện hữu là một trong những cơ sở để doanh nghiệp xây dựng mục tiêu này.

Tính đến thời điểm 30/06/2026 (tức quý I năm tài chính 2026) tổng giá trị các hợp đồng đã ký/ thương thảo khoảng 320 tỷ đồng, trong đó doanh thu dự kiến ghi nhận trong năm tài chính 2026 khoảng 260 tỷ đồng. Ngay trong quý I, lượng hợp đồng đã ký với tổng giá trị vượt 50% chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm. Riêng giá trị đã xuất hóa đơn trong quý là 62 tỷ đồng.

Nếu năm 2025 là giai đoạn công ty đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường, thì những dữ liệu đầu năm 2026 đang cho thấy nguồn việc và năng lực thực hiện kế hoạch đã rõ nét hơn.

Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tối đa 15%, dự kiến phát hành 400.000 cổ phiếu ESOP

Một nội dung đáng chú ý được Đại hội thông qua là phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 tối đa 15% mệnh giá, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Cổ tức dự kiến được chi trả bằng tiền mặt, căn cứ vào kết quả kinh doanh và quy định pháp luật.

Dự kiến phát hành tối đa 400.000 cổ phiếu ESOP, tương đương tối đa 4,99% số cổ phiếu đang lưu hành. Chương trình hướng tới việc ghi nhận đóng góp của người lao động, thu hút và giữ chân nhân sự chủ chốt, đồng thời tạo sự gắn kết giữa đội ngũ nhân sự với mục tiêu phát triển dài hạn.

Bà Trần Thị Minh Phương trình bày Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) năm 2026

Phương án phát hành ESOP đi kèm các điều kiện về kết quả kinh doanh. Đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp phải đạt doanh thu từ 129 tỷ đồng trở lên và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu từ 8% trở lên mới triển khai phát hành.

Dự kiến đầu tư 69 tỷ đồng thành lập công ty con

Trong kế hoạch mở rộng hoạt động, doanh nghiệp dự kiến thành lập một công ty con với vốn đầu tư khoảng 69 tỷ đồng.

Công ty con dự kiến hoạt động theo mô hình TNHH một thành viên, đặt tại KCN Đất Đỏ I, TP. Hồ Chí Minh, với các lĩnh vực gồm gia công cách nhiệt, gia công cơ khí, dịch vụ sơn, bọc phủ cách nhiệt và cho thuê văn phòng, nhà xưởng.

Theo kế hoạch, việc mở rộng nhằm gia tăng năng lực sản xuất và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh trong những năm tới.

Hình ảnh tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của CTCP Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen (Mã chứng khoán: BMK) được tổ chức tại TP HCM

2025 chưa phải là một năm hoàn thành kỳ vọng, nhưng những gì công ty đang thực hiện cho thấy câu chuyện của năm 2026 có nhiều cơ sở để kỳ vọng hơn.

Cùng với đầu tư công nghệ, chủ động nguồn lực, mở rộng thị trường, kế hoạch thành lập công ty con, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm công ty tăng tốc trên nền tảng đã được chuẩn bị từ những năm trước.

Đây cũng chính là điểm đáng chú ý nhất sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: không né tránh những gì chưa đạt được trong năm 2025, mà tập trung vào những gì đang được xây dựng để tạo ra một năm 2026 hiệu quả hơn.