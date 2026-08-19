Sắp diễn ra sự kiện sô-cô-la kết hợp cà phê, trà và bia tại TP.HCM

‏Sự kiện The Book of Feeling khám phá nghệ thuật phối vị sô-cô-la cùng cà phê, trà và bia tại TP.HCM. (Nguồn: Puratos Grand-Place Việt Nam)

‏Sô-cô-la vốn là chất liệu yêu thích của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực để họ thỏa thích sáng tạo khi kết hợp cùng những nguyên liệu khác nhau. Việc phối vị của sô-cô-la vốn là đề tài được tranh luận và thử nghiệm từ nhiều năm.‏

‏Câu chuyện về nghệ thuật phối vị này sẽ được giới thiệu tại ‏"The Book of Feeling"‏ - sự kiện sắp diễn ra tại TP.HCM do Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam tổ chức, hướng tới cộng đồng chuyên gia, đầu bếp, thợ bánh và những người hoạt động trong lĩnh vực F&B.‏

‏Lấy cảm hứng từ những trang sách, chương trình được xây dựng thành ba chương tương ứng với ba thời điểm trong ngày: buổi sáng, chiều tà và buổi tối. Mỗi chương mở ra một câu chuyện phối vị khác nhau giữa sô-cô-la và cà phê, trà hoặc bia, kết hợp cùng không gian, ánh sáng và trải nghiệm vị giác. ‏

‏Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của ông Michel Eyckerman, Cố vấn Kỹ thuật Quốc tế Bánh ngọt & Sô-cô-la của Tập đoàn Puratos, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sô-cô-la và bánh ngọt. Đồng hành cùng ông Michel còn có ông Lucas Tạ, Nhà sáng lập & Tổng Giám đốc Intenso Roasted Coffee, và bà Magdalena Bialasiewicz, Giám đốc Điều hành Belgo Asia. ‏

‏‏Ba chương, ba thời điểm và ba câu chuyện phối vị‏

‏Hành trình của "The Book of Feeling" bắt đầu với The Awakening, chương mở đầu với nguồn năng lượng tích cực của buổi sáng, tập trung vào mối liên hệ giữa sô-cô-la và cà phê. Ông Michel Eyckerman và ông Lucas Tạ sẽ cùng trao đổi các phương thức rang cà phê và các tầng hương của cà phê khi tương tác với những tầng hương sô-cô-la, từ đó tìm kiếm sự cân bằng giữa hai nguyên liệu. ‏

‏Sự kết hợp độc đáo giữa sô-cô-la và cà phê trong món tráng miệng. (Nguồn: Puratos Grand-Place Việt Nam)

‏Tiếp đến là The Harmony, chương sẽ đưa khách tham dự quay về với trạng thái nhẹ nhàng của buổi chiều tà. Trà và sô-cô-la được đặt cạnh nhau trong một cuộc đối thoại về hương thơm và cấu trúc, qua đó cho thấy những chất liệu quen thuộc có thể mở ra những cách kết hợp mới với sô-cô-la, mang đến nhiều ứng dụng vừa quen vừa lạ. ‏

‏Khép lại hành trình cảm xúc là The Celebration, chương nổi bật với sắc thái mạnh mẽ và giàu tính kết nối. Bia và sô-cô-la là một sự kết hợp ít quen thuộc hơn nhưng có nhiều điểm giao thoa về hương vị, tạo nên một tổ hợp bùng nổ vị giác. ‏

Điểm giao thoa về hương vị giữa sô-cô-la và bia tạo nên tổ hợp bùng nổ vị giác. (Nguồn: Puratos Grand-Place Việt Nam)

‏Những ý tưởng trong chương này cũng gợi nhắc đến ứng dụng sáng tạo trong quyển sách Belgian Chocolate & Beer của Michel Eyckerman, đưa sô-cô-la vượt khỏi những giới hạn quen thuộc.‏

‏Quyển sách Belgian Chocolate & Beer với các‏ ‏ý tưởng phối vị giữa sô-cô-la Bỉ thượng hạng và bia Bỉ‏ ‏. (Nguồn: Puratos Grand-Place Việt Nam)

‏10 công thức và góc nhìn ứng dụng cho ngành F&B‏

‏Đến với sự kiện, khách tham dự sẽ có cơ hội thưởng thức 3 set menu với tổng cộng 10 công thức, trải rộng trên ba ngành hàng bánh mì, bánh ngọt và sô-cô-la. ‏

‏Các công thức được phát triển dựa trên quá trình nghiên cứu và thử nghiệm của đội ngũ kỹ thuật viên Puratos Grand-Place, từ lựa chọn nguyên liệu, tìm kiếm hướng phối vị đến hoàn thiện công thức. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thưởng thức, chương trình hướng đến việc phối hợp và cân bằng đặc tính của từng nguyên liệu để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh. ‏ ‏

‏Đây là một trong những điểm đáng chú ý của "The Book of Feeling": những ý tưởng về phối vị được chuyển thành các công thức có tính ứng dụng, qua đó mang đến nhiều góc nhìn cho đầu bếp, thợ bánh, chuyên gia kỹ thuật và doanh nghiệp F&B trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. ‏

‏Kết nối chuyên môn quốc tế với cộng đồng ngành bánh Việt Nam‏

‏"The Book of Feeling" mở rộng trải nghiệm vị giác thành một câu chuyện hoàn chỉnh về nguyên liệu, kỹ thuật và cảm xúc. Với sự đồng hành của các chuyên gia trong lĩnh vực sô-cô-la, cà phê và bia, sự kiện được kỳ vọng trở thành không gian giao lưu chuyên môn cho cộng đồng ngành bánh và F&B tại Việt Nam. Qua đó, những nguyên liệu quen thuộc được nhìn nhận dưới một góc độ mới, từ đặc tính hương vị đến khả năng kết hợp và ứng dụng trong phát triển sản phẩm. ‏