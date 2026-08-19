Người tiêu dùng ngày càng muốn "chi đúng" cho sức khỏe, bảo hiểm bước vào cuộc đua cá nhân hóa

Nắm bắt xu hướng này, Phú Hưng Life ra mắt Bảo hiểm Hỗ trợ Chi phí Y tế với định hướng cá nhân hóa, giúp khách hàng chủ động xây dựng giải pháp bảo vệ theo từng giai đoạn cuộc sống.

Sức khỏe vẫn là ưu tiên, nhưng "giá trị thực" mới là yếu tố quyết định

Sau giai đoạn kinh tế nhiều biến động, hành vi tiêu dùng của người Việt đang thay đổi rõ rệt. Thay vì cắt giảm chi tiêu đồng loạt, nhiều người lựa chọn phân bổ ngân sách có chọn lọc, ưu tiên những khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài và cân nhắc kỹ hiệu quả của từng quyết định tài chính.

Theo ASEAN Consumer Sentiment Study 2025, 67% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên chi tiêu cho các lĩnh vực Sức khỏe, Giáo dục và Sắc đẹp, trong khi 38% cho biết sẽ cắt giảm chi tiêu ở các nhóm hàng không thiết yếu.

Điều này cho thấy sức khỏe vẫn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn theo tâm lý "càng nhiều càng tốt", người tiêu dùng ngày càng mong muốn mỗi khoản chi phải mang lại giá trị thực, phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh quy mô chi tiêu cho y tế tại Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Theo KPMG Report 2025, tổng chi tiêu cho y tế được dự báo tăng từ 24,7 tỷ USD năm 2024 lên 57,1 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) đạt 18,3%, cao hơn gấp đôi so với giai đoạn 2019–2024.

Điều đó cho thấy người Việt sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe, nhưng đồng thời cũng kỳ vọng nhiều hơn vào hiệu quả của từng khoản chi. Đây cũng là xu hướng đang tác động mạnh đến thị trường bảo hiểm sức khỏe.

Cá nhân hóa trở thành kỳ vọng mới

Nếu trước đây khách hàng thường so sánh sản phẩm nào có nhiều quyền lợi hơn, thì nay câu hỏi được đặt ra lại là:

Quyền lợi nào thực sự cần thiết?

Có đang phải trả thêm cho những quyền lợi ít hoặc chưa từng sử dụng?

Nói cách khác, khách hàng không còn tìm kiếm sản phẩm "nhiều nhất", mà tìm kiếm sản phẩm "phù hợp nhất".

Thực tế, mỗi khách hàng đều có nhu cầu bảo vệ khác nhau.

Người lao động tự do hoặc người chưa có bất kỳ lớp bảo vệ nào thường cần một giải pháp giúp xây dựng nền tảng bảo vệ sức khỏe từ đầu. Trong khi đó, những người đã có bảo hiểm y tế hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp lại mong muốn bổ sung thêm lớp bảo vệ để giảm áp lực tài chính trước các khoản chi ngoài phạm vi chi trả.

Các gia đình trẻ có thể ưu tiên quyền lợi ngoại trú hoặc thai sản. Trong khi đó, người độc thân có thể chỉ cần tập trung vào quyền lợi điều trị nội trú để bảo vệ trước những rủi ro sức khỏe lớn. Với nhóm khách hàng có thu nhập ổn định, điều quan trọng không phải là sở hữu nhiều quyền lợi nhất mà là tối ưu ngân sách nhưng vẫn đảm bảo khả năng chi trả khi phát sinh rủi ro.

Không còn một công thức chung cho tất cả. Khả năng cá nhân hóa đang dần trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi khách hàng lựa chọn bảo hiểm sức khỏe.

Từ nhiều quyền lợi đến đúng quyền lợi

Đón đầu xu hướng đó, Phú Hưng Life chính thức giới thiệu Bảo hiểm Hỗ trợ Chi phí Y tế với định hướng giúp khách hàng chủ động xây dựng giải pháp bảo vệ theo nhu cầu thực tế.

Thay vì thiết kế một gói quyền lợi giống nhau cho mọi khách hàng, sản phẩm được phát triển theo hướng linh hoạt để mỗi người có thể lựa chọn những quyền lợi phù hợp với giai đoạn cuộc sống và nhu cầu của mình.

Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí Y tế của Phú Hưng Life – Hình ảnh do Phú Hưng Life cung cấp

Chẳng hạn, một người trẻ độc thân có thể ưu tiên Quyền lợi Điều trị Nội trú để xây dựng nền tảng bảo vệ trước các rủi ro sức khỏe lớn. Trong khi đó, một gia đình có kế hoạch chào đón thành viên mới có thể cân nhắc bổ sung Quyền lợi Thai sản. Với những người thường xuyên khám chữa bệnh, Quyền lợi Điều trị Ngoại trú hoặc Quyền lợi Điều trị Nha khoa có thể mang lại giá trị thiết thực hơn trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh Quyền lợi Điều trị Nội trú lên đến 2 tỷ đồng mỗi năm, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn bổ sung các quyền lợi như Quyền lợi Điều trị Ngoại trú, Quyền lợi Điều trị Nha khoa và Quyền lợi Thai sản để hoàn thiện giải pháp bảo vệ phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của mình.

Cách tiếp cận này giúp khách hàng tập trung ngân sách vào những quyền lợi thực sự cần thiết, thay vì chi trả cho các quyền lợi ít có khả năng sử dụng hoặc chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm, bà Yong Lai Yin, Tổng Giám đốc Phú Hưng Life, cho biết:

"Trong nhiều năm, thị trường bảo hiểm thường cạnh tranh bằng việc gia tăng quyền lợi. Tuy nhiên, người tiêu dùng hôm nay đang đặt ra một yêu cầu khác: sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu thực tế và giúp họ sử dụng ngân sách hiệu quả hơn. Chúng tôi tin rằng tương lai của bảo hiểm sức khỏe không nằm ở việc cung cấp nhiều quyền lợi hơn, mà là trao cho khách hàng quyền lựa chọn những quyền lợi phù hợp nhất với từng giai đoạn cuộc sống. Đó cũng là định hướng khi Phú Hưng Life phát triển Bảo hiểm Hỗ trợ Chi phí Y tế."

"Đúng điều cần" để "Đủ an tâm"

Khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên giá trị thực trong mỗi quyết định chi tiêu, bảo hiểm sức khỏe cũng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng sự phù hợp thay vì chỉ bằng số lượng quyền lợi.

Khả năng cá nhân hóa, tính linh hoạt trong lựa chọn quyền lợi và tối ưu ngân sách được kỳ vọng sẽ trở thành những tiêu chí quan trọng bên cạnh mức phí hay phạm vi bảo vệ.

Với Bảo hiểm Hỗ trợ Chi phí Y tế, Phú Hưng Life mong muốn mang đến một giải pháp để mỗi khách hàng đều có thể chủ động xây dựng lớp bảo vệ phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của riêng mình.

Bởi trong một thị trường mà người tiêu dùng ngày càng "chi đúng", một giải pháp bảo hiểm tốt cũng cần bắt đầu từ việc bảo vệ đúng điều khách hàng thực sự cần.