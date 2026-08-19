Sau 23 triệu trẻ em, BV Răng Hàm Mặt TW Hà Nội - Colgate mở rộng hợp tác đến 2030

Từ 23 triệu trẻ em đến một bước phát triển mới

Ngày 13/8/2026, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Công ty TNHH Colgate-Palmolive Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu giai đoạn đồng hành mới đến năm 2030 trong chăm sóc, dự phòng và nâng cao sức khỏe răng miệng cộng đồng.

Thỏa thuận tập trung vào các hoạt động phù hợp với định hướng của Đề án 5628/QĐ-BYT của Bộ Y tế về nâng cao năng lực khám, chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030.

Đáng chú ý, đây không phải điểm khởi đầu của mối quan hệ hợp tác. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Colgate-Palmolive Việt Nam đã có gần 30 năm đồng hành trong chương trình nha học đường "Nụ Cười Rạng Rỡ, Tương Lai Tươi Sáng".

Tại Việt Nam, chương trình được triển khai từ năm 1996 với sự đồng hành của các đơn vị, chuyên gia Răng Hàm Mặt. Từ năm 2006, chương trình chính thức hợp tác cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo để mở rộng giáo dục sức khỏe răng miệng tại các trường tiểu học và mầm non trên cả nước.

Đến nay, chương trình đã tiếp cận hơn 23 triệu trẻ em Việt Nam. Mỗi năm, hơn 500.000 bộ kem đánh răng và bàn chải được cung cấp cho học sinh lớp 1 thực hành chải răng tại trường và tại nhà; hàng triệu trẻ em được khám răng miễn phí; tài liệu và giáo cụ trực quan được đưa tới hơn 3.000 trường tiểu học và mầm non.

Mở rộng từ nha học đường đến cộng đồng

Trong giai đoạn mới, một trong những trọng tâm vẫn là chương trình "Nụ Cười Rạng Rỡ, Tương Lai Tươi Sáng", định hướng mở rộng tới hệ thống trường học tại 20 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các hoạt động không chỉ hướng tới giáo dục trẻ em, học sinh mà còn đào tạo giáo viên, cán bộ nha học đường, phát triển tài liệu và giáo cụ truyền thông. Hai bên đồng thời hướng tới tăng cường truyền thông số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục sức khỏe răng miệng.

PGS.TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng đến năm 2030, cung cấp các kiến thức về chăm sóc sức khỏe răng miệng đúng cách và phòng ngừa có hiệu quả đối với trẻ em mẫu giáo, mầm non để tạo lập và hình thành thói quen tự chăm sóc sức khỏe răng miệng".

Theo PGS.TS Trần Cao Bính, để những kiến thức dự phòng trở thành hành vi dễ nhớ và thực hiện hằng ngày, Bệnh viện hướng tới lan tỏa thông điệp "4 con số 2": đánh răng ít nhất 2 lần/ngày, sau khi ăn và trước khi đi ngủ; mỗi lần ít nhất 2 phút; sau khi đánh răng ít nhất 2 tiếng mới ăn uống lại; khám răng miệng định kỳ 2 lần/năm.

PGS.TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội chia sẻ mục tiêu hình thành kiến thức và thói quen tự chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ từ sớm

Nhưng điểm mở rộng đáng chú ý của giai đoạn đến năm 2030 là phạm vi hợp tác không dừng lại ở trường học. Hai bên dự kiến phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe răng miệng, đặc biệt hướng tới trẻ em, người cao tuổi, công nhân và cộng đồng tại khu vực nông thôn. Truyền thông số cũng được chú trọng nhằm tăng khả năng tiếp cận, trong đó có trẻ em tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Các hoạt động hợp tác hướng tới đưa kiến thức và chăm sóc răng miệng dự phòng từ trường học đến nhiều nhóm dân cư trong cộng đồng

Khi nguồn lực doanh nghiệp kết nối với chuyên môn đầu ngành

Một trụ cột khác của thỏa thuận là nâng cao năng lực chuyên môn. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo và hoạt động đào tạo liên tục nhằm cập nhật kiến thức cho bác sĩ, điều dưỡng nha khoa.

Với vai trò đơn vị chuyên môn đầu ngành, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội sẽ phối hợp thẩm định, hiệu đính nội dung chuyên môn; xây dựng kế hoạch và kết nối với hệ thống nha học đường, các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai chương trình phù hợp với thực tiễn.

Bà Dương Thị Thư - Giám đốc Ngành hàng Chăm sóc Răng miệng, Nha khoa và Cộng đồng, Công ty TNHH Colgate-Palmolive Việt Nam cho rằng điểm gặp nhau giữa hai đơn vị là mong muốn đưa kiến thức và giải pháp chăm sóc răng miệng dự phòng đến gần hơn với người dân.

"Với năng lực chuyên môn đầu ngành của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, cùng kinh nghiệm toàn cầu và nguồn lực xã hội của Colgate, mối quan hệ hợp tác dài hạn này sẽ tạo nền tảng vững chắc để mở rộng chương trình nha học đường ‘Nụ Cười Rạng Rỡ, Tương Lai Tươi Sáng’, nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện sức khỏe răng miệng người dân Việt Nam một cách bền vững", bà Dương Thị Thư chia sẻ.

Bà Dương Thị Thư - Giám đốc Ngành hàng Chăm sóc Răng miệng, Nha khoa và Cộng đồng, Colgate-Palmolive Việt Nam chia sẻ về định hướng hợp tác đến năm 2030

Ở quy mô toàn cầu, chương trình Bright Smiles, Bright Futures được Colgate khởi xướng từ năm 1991 và đến nay đã tiếp cận hơn 2 tỷ trẻ em cùng gia đình tại hơn 100 quốc gia.

Tại Việt Nam, bà Dương Thị Thư kỳ vọng hợp tác cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội sẽ tạo ra những thay đổi bền vững trong nhận thức và thói quen chăm sóc răng miệng của trẻ ngay từ những năm đầu đời, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục, tư vấn và chăm sóc theo hướng dự phòng cho cộng đồng.

Thông qua chương trình nha học đường tại 20 tỉnh, thành phố phía Bắc cùng các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn, Colgate-Palmolive Việt Nam hướng tới góp phần giảm gánh nặng bệnh răng miệng và theo đuổi mục tiêu "Vì Một Việt Nam Không Sâu Răng".

Thỏa thuận đến năm 2030 tiếp nối nền tảng gần 30 năm hợp tác trong nha học đường, đồng thời mở rộng trọng tâm sang chăm sóc răng miệng dự phòng trong cộng đồng

Từ một chương trình nha học đường bắt đầu tại Việt Nam gần 30 năm trước, phạm vi hợp tác nay được mở rộng trên nhiều mắt xích: trẻ em - nhà trường - đội ngũ y tế - cộng đồng.

Với thỏa thuận đến năm 2030, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Colgate-Palmolive Việt Nam tiếp tục kết nối năng lực chuyên môn với nguồn lực xã hội, hướng tới đưa kiến thức và chăm sóc răng miệng dự phòng đến sớm hơn và rộng hơn trong cộng đồng.