Beiersdorf Việt Nam – Khi con người là trái tim của mọi thành công

Đằng sau một danh hiệu không chỉ là những chính sách hay chương trình được triển khai. Đó còn là câu chuyện về cách một doanh nghiệp lựa chọn đặt con người ở đâu trong hành trình phát triển của mình. Với chủ đề "People First – Con người luôn là ưu tiên hàng đầu", HR Asia năm nay đặt ra một câu hỏi mang tính thời đại: Trong một thế giới không ngừng thay đổi, làm thế nào để doanh nghiệp vừa phát triển bền vững, vừa đồng hành và phát huy giá trị của con người – tài sản quan trọng nhất trên hành trình tiến về phía trước?

Tại Beiersdorf Việt Nam, câu trả lời được thể hiện qua một cách tiếp cận nhất quán: lắng nghe để thấu hiểu, đầu tư để phát triển và trao quyền để mỗi cá nhân có thể tạo nên giá trị theo cách của riêng mình.

Không chỉ lắng nghe nhân viên, mà biến tiếng nói thành hành động

Một nơi làm việc lấy con người làm trọng tâm không chỉ là nơi nhân viên được hỏi ý kiến, mà là nơi họ cảm nhận rằng tiếng nói của mình thực sự có giá trị.

Tại Beiersdorf Việt Nam, khảo sát "Chỉ số gắn kết" hằng năm là một trong những kênh quan trọng để Công ty lắng nghe trải nghiệm, kỳ vọng và những điều nhân viên mong muốn được cải thiện. Những phản hồi từ đội ngũ trở thành cơ sở để các bộ phận nhìn lại cách làm việc, cách kết nối và từng bước xây dựng môi trường phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Tinh thần đối thoại ấy cũng được nuôi dưỡng qua nhiều hoạt động kết nối nội bộ, nơi nhân viên có thể chia sẻ góc nhìn, đặt câu hỏi và học hỏi trực tiếp từ đồng nghiệp cũng như các cấp lãnh đạo.

Bởi một văn hóa lấy con người làm trọng tâm không được tạo nên chỉ bằng những điều doanh nghiệp nói, mà được hình thành khi mỗi tiếng nói đều được lắng nghe và mỗi phản hồi đều có cơ hội tạo nên thay đổi.

Không chỉ đào tạo cho công việc hôm nay – mà chuẩn bị cho năng lực của ngày mai

Trong một thế giới nơi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và mô hình kinh doanh liên tục chuyển mình, những năng lực cần thiết cho công việc hôm nay có thể sẽ khác rất nhiều trong tương lai. Vì vậy, Beiersdorf Việt Nam không nhìn phát triển con người đơn thuần là việc trang bị thêm một kỹ năng, mà là trao quyền để mỗi cá nhân chủ động làm chủ hành trình phát triển của chính mình.

Thông qua Quy trình Phát triển và Tiềm năng, nhân viên cùng quản lý có cơ hội nhìn lại hiệu quả công việc, tiềm năng và định hướng nghề nghiệp để xác định những bước phát triển phù hợp. Đặc biệt, tinh thần học tập tại Beiersdorf không chỉ đến từ những chương trình đào tạo chính thức. Nhân viên được khuyến khích học hỏi từ chính công việc, từ đồng nghiệp và từ những trải nghiệm mới – để phát triển trở thành một phần tự nhiên của hành trình nghề nghiệp. Bởi chuẩn bị cho tương lai không có nghĩa là biết trước tương lai sẽ như thế nào – mà là xây dựng năng lực để đủ linh hoạt trước mọi thay đổi.

Không chỉ tạo cơ hội phát triển – mà mở rộng định nghĩa về "một sự nghiệp"

Tại Beiersdorf, phát triển sự nghiệp không nhất thiết phải là một con đường thẳng. Thông qua các chương trình dành cho nhân tài trẻ như Quản trị viên Tập sự và Winnership, những người trẻ có cơ hội tiếp cận môi trường doanh nghiệp đa quốc gia, tham gia dự án thực tế, nhận được sự đồng hành của người hướng dẫn và từng bước khám phá thế mạnh của bản thân.

Với đội ngũ nhân viên hiện tại, các cơ hội luân chuyển giữa các bộ phận giúp mở rộng kiến thức và chuyên môn theo chiều ngang, trong khi các cơ hội làm việc và phát triển tại các thị trường quốc tế mang đến những trải nghiệm mới về văn hóa, thị trường và cách thức vận hành trong môi trường toàn cầu.

Cùng với đó, hoạt động kết nối với các trường đại học giúp Beiersdorf mang những câu chuyện nghề nghiệp thực tế đến gần hơn với thế hệ nhân tài tương lai – không chỉ giới thiệu về một công việc, mà mở ra góc nhìn về cách một sự nghiệp có thể được xây dựng, khám phá và phát triển.

Với Beiersdorf, trao cơ hội không chỉ là trao một vị trí, mà là trao không gian để mỗi người thử sức, học hỏi, tạo dấu ấn và tự viết nên hành trình của mình.

Khi con người phát triển, tổ chức cũng tiến về phía trước

Một doanh nghiệp có thể sở hữu những chiến lược tốt, những sản phẩm mạnh hay những mục tiêu đầy tham vọng. Nhưng sau cùng, mọi thành công đều được tạo nên bởi con người đứng phía sau. Đó cũng là lý do Beiersdorf Việt Nam lựa chọn đặt con người ở trung tâm – không chỉ để tạo nên một môi trường làm việc tốt hơn, mà để mỗi cá nhân có thể phát triển, đóng góp và cùng tổ chức tiến về phía trước.

Như anh Trần Khánh Hoàng – Head of H/S & GT Channel tại Beiersdorf Việt Nam chia sẻ: "Làm việc tại Beiersdorf cho tôi cảm nhận về một môi trường thực sự quan tâm đến con người, từ sức khỏe thể chất, tinh thần, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đến cơ hội phát triển nghề nghiệp."

Khi mỗi người được lắng nghe, họ có thêm niềm tin để đóng góp. Khi mỗi người được trao cơ hội, họ có thêm động lực để bứt phá. Và khi mỗi người có không gian để phát triển, tổ chức cũng có thêm sức mạnh để tiến xa hơn. Đó chính là cách Beiersdorf Việt Nam tiếp tục xây dựng một nơi làm việc nơi con người không chỉ là một phần của thành công, mà là trái tim tạo nên thành công.