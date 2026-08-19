Tập đoàn Stavian khởi công dự án hạ tầng Khu công nghiệp Thượng Đình, Thái Nguyên

Tọa lạc tại xã Điềm Thụy, phường Bách Quang, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Dự án Khu công nghiệp Thượng Đình có thời hạn hoạt động 50 năm (2025–2075), dự kiến triển khai thi công trong giai đoạn 2026–2028 và bắt đầu mở bán, bàn giao từ tháng 4/2027. Dự án do Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Stavian Thái Nguyên, đơn vị thuộc Tập đoàn Stavian, làm chủ đầu tư. Tham dự buổi lễ có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương; đại diện chủ đầu tư, nhà thầu, đối tác và đông đảo người dân địa phương.

Khu công nghiệp Thượng Đình sở hữu lợi thế kết nối khi nằm trên trục giao thông thuận lợi, với cổng chính kết nối cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và cổng phụ kết nối Quốc lộ 37. Từ đây, dự án dễ dàng kết nối với trung tâm Hà Nội, thành phố Thái Nguyên, các trung tâm sản xuất công nghiệp lớn trong khu vực, sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và cửa khẩu Hữu Nghị – Lạng Sơn, thuận lợi cho việc kết nối với các trung tâm sản xuất, logistics và các đầu mối giao thương trong khu vực. Dự án được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và vận hành của doanh nghiệp, với hệ thống cấp điện công suất 35 MVA, cấp nước 4.500 m³/ngày đêm và xử lý nước thải 3.000 m³/ngày đêm, cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy và viễn thông. Bên cạnh đó, Thái Nguyên có nguồn nhân lực dồi dào với hệ thống các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và quy mô đào tạo trên 40.000 người/năm, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong khu vực.

Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thượng Đình, tỉnh Thái Nguyên

Trên nền tảng đó, Khu công nghiệp Thượng Đình được định hướng thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, điện – điện tử, cơ khí chế tạo, linh kiện ô tô – xe máy, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và logistics, hướng tới các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao theo đúng tinh thần và chủ trương Đề án số 12-ĐA/TU ngày 10/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên định hướng phát triển công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng xanh, hiện đại . Dự án dự kiến cung cấp khoảng 90 ha đất cho thuê lại phục vụ xây dựng nhà máy, kho bãi và hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng các sản phẩm nhà xưởng, nhà kho xây sẵn và bãi đỗ xe ô tô. Chủ đầu tư đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đầu tư và vận hành, từ tư vấn đầu tư, pháp lý, thiết kế – xây dựng, hải quan – logistics đến giải pháp năng lượng xanh và kết nối đào tạo, tuyển dụng.

Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Stavian - Đại diện Chủ đầu tư phát biểu tại sự kiện

Việc đầu tư Khu công nghiệp Thượng Đình nằm trong định hướng phát triển hạ tầng của Tập đoàn Stavian - Tập đoàn hàng đầu về hạ tầng với 4 trụ cột: Công nghiệp, Công nghệ, Năng Lượng, Thương mại với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp thuộc Top 500 toàn cầu, kiến tạo thịnh vượng và thúc đẩy một tương lai bền vững. Thông qua dự án, Tập đoàn hướng tới mở rộng nền tảng hạ tầng công nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và các nguồn lực phát triển tại khu vực phía Bắc. Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian cho biết : "Với Khu công nghiệp Thượng Đình, Tập đoàn không chỉ hướng tới phát triển một khu công nghiệp với hạ tầng đồng bộ, mà còn mong muốn xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp có khả năng đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai và vận hành dự án. Chúng tôi cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác để bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh, lợi ích của đối tác, cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương."

Với định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ và hệ thống dịch vụ hỗ trợ toàn diện, Khu công nghiệp Thượng Đình được kỳ vọng góp phần thu hút các doanh nghiệp có năng lực và công nghệ tiên tiến đến với tỉnh Thái Nguyên, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo thêm việc làm cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.