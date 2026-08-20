Thống Nhất đồng hành cùng xu hướng phát triển bền vững

Từ cam kết Net Zero đến những thay đổi trong chính sách giao thông, xu hướng phát triển xanh đang tạo ra nhu cầu mới đối với các phương tiện di chuyển thân thiện môi trường. Nắm bắt sự chuyển dịch này, Thống Nhất định hướng phát triển gắn với giao thông xanh, đồng thời tiếp tục đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Giao thông xanh mở ra cơ hội mới cho ngành xe đạp

Phát triển xanh và giảm phát thải đang trở thành định hướng trọng tâm của Việt Nam, với cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại COP26. Chính phủ đã cụ thể hóa mục tiêu này thông qua các chiến lược và chương trình về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải.

Trong lĩnh vực giao thông, Quyết định 876/QĐ-TTg (2022) đặt mục tiêu phát triển hệ thống giao thông xanh, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và giảm phát thải khí nhà kính. Năm 2026, định hướng này tiếp tục được nhấn mạnh với việc ưu tiên giao thông công cộng và phi cơ giới nhằm giảm phương tiện cá nhân và nhiên liệu hóa thạch.

Sự thay đổi chính sách kéo theo chuyển dịch nhu cầu thị trường, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố môi trường và sức khỏe. Xe đạp vì vậy trở thành lựa chọn phù hợp hơn cho di chuyển ngắn, rèn luyện thể chất và kết nối đa phương thức. Theo Thống Nhất, người dùng hiện không chỉ quan tâm đến công năng mà còn chú trọng thiết kế, độ bền và tính đa dụng.

Điều này cho thấy thị trường xe đạp đang bước vào giai đoạn mới, khi sản phẩm không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản mà còn gắn với lối sống xanh, năng động và bền vững hơn.

Thống Nhất đổi mới để đồng hành cùng xu hướng di chuyển bền vững

Trong bối cảnh đó, Thống Nhất lựa chọn phát triển theo hướng đồng hành với sự thay đổi của chính sách và nhu cầu tiêu dùng. Đây cũng là một bước tiếp nối trong lịch sử hơn 66 năm của thương hiệu, khi doanh nghiệp nhiều lần điều chỉnh chiến lược để thích ứng với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Từ những chiếc xe phục vụ nhu cầu thiết yếu trong những năm đầu thành lập, Thống Nhất từng bước mở rộng năng lực sản xuất trong thời kỳ Đổi mới, sau đó chuyển trọng tâm sang xe trẻ em, học sinh, sinh viên khi xe máy trở nên phổ biến. Bước sang giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp xác định xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn gắn với lối sống xanh, rèn luyện sức khỏe và nhu cầu di chuyển mới.

Sự thay đổi trong định hướng đang được phản ánh qua kết quả kinh doanh. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh thu Thống Nhất tăng từ 176,6 tỷ đồng năm 2023 lên 182,9 tỷ đồng năm 2024 và gần 219,8 tỷ đồng năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 20% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng từ 2,63 tỷ đồng năm 2023 lên 4,31 tỷ đồng năm 2024 và 34,45 tỷ đồng năm 2025. Riêng quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 86,6 tỷ đồng, sản lượng hơn 50.700 xe và lợi nhuận trước thuế 4,72 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng này cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm xe đạp đang mở rộng cùng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Để đáp ứng thị trường, Thống Nhất tiếp tục hoàn thiện năng lực sản xuất, đầu tư vào công nghệ và nâng cấp quy trình nhằm vừa tăng năng suất, vừa duy trì chất lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp xác định ba trụ cột công nghệ – thiết kế – quản trị là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Trong sản xuất, Thống Nhất đầu tư dây chuyền tự động hóa, hệ thống cắt laser, robot hàn, sơn tĩnh điện tự động không chì và các thiết bị kiểm định chất lượng. Ở khâu quản trị, doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa thông qua ERP, CRM và nghiên cứu ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Cùng với tăng cường năng lực sản xuất, danh mục sản phẩm cũng được mở rộng từ xe trẻ em, xe phổ thông, xe thể thao và xe đạp trợ lực điện , đáp ứng nhiều nhóm khách hàng và nhu cầu di chuyển khác nhau.

Dòng xe đạp trẻ em được đầu tư mẫu mã đa dạng, bản quyền chính hãng

Từ thương hiệu quốc dân đến doanh nghiệp đồng hành cùng giao thông xanh

Quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh không chỉ cần những chính sách khuyến khích mà còn cần các doanh nghiệp tiên phong mang đến những sản phẩm phù hợp để thay đổi thói quen di chuyển của người dân.

Theo Thống Nhất, vai trò của nhà sản xuất xe đạp ngày nay không dừng lại ở việc cung cấp phương tiện đi lại mà còn góp phần thúc đẩy văn hóa di chuyển xanh và lối sống bền vững. Đó cũng là định hướng doanh nghiệp theo đuổi trong giai đoạn phát triển tiếp theo, khi xe đạp được xem là một giải pháp vừa giảm phát thải, vừa nâng cao sức khỏe và chất lượng sống tại đô thị.

Thống Nhất đồng hành cùng nhịp đập mới của thời đại

Sau hơn sáu thập kỷ phát triển, Thống Nhất cũng đang từng bước chuyển mình từ một "thương hiệu quốc dân" gắn với ký ức của nhiều thế hệ trở thành thương hiệu đồng hành cùng nhịp đập mới của thời đại . Mục tiêu trong 5 năm tới không chỉ là tăng trưởng sản lượng hay mở rộng thị phần trong nước mà còn trở thành người đồng hành với nhu cầu di chuyển mới của người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời tìm kiếm cơ hội đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn mới của nền kinh tế, hành trình đổi mới của Thống Nhất cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt trong việc đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh. Từ đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm đến lan tỏa văn hóa sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, Thống Nhất đang từng bước đồng hành cùng đất nước và người tiêu dùng trên hành trình xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.