Diễn viên Trương Phương đăng clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ gây lóa mắt

14-08-2025 - 21:10 PM | Lifestyle

Dù không tiết lộ cụ thể nhưng netizen cho rằng giá trị mỗi chiếc túi xách của nữ diễn viên không hề nhỏ.

Sau khi kết hôn với chồng ngoại quốc người New Zealand, diễn viên Trương Phương có cuộc sống xa hoa. Cô cũng chuyển sang nước ngoài sinh sống và không còn hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, Trương Phương chăm chỉ làm các video về cuộc sống của bản thân.

Mới đây, diễn viên Trương Phương khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi đăng tải clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Dù không tiết lộ cụ thể nhưng netizen cho rằng giá trị của nó không hề nhỏ. 

Nữ diễn viên khéo léo thể hiện việc được chồng Tây cưng chiều gọi ngay thợ tới nhà lắp tủ khi cô than thở hết chỗ để túi xách. Cô còn thừa nhận: "Làm gì có ai thương em như vậy". 

Trương Phương flex bộ sưu tập túi hiệu giá trị khủng trên mạng xã hội

Diễn viên Trương Phương đăng clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ gây lóa mắt- Ảnh 1.

Nữ diễn viên cho biết ông xã đã nhanh chóng gọi người tới lắp tủ khi cô "đánh tiếng" không còn chỗ để túi xách

Diễn viên Trương Phương đăng clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ gây lóa mắt- Ảnh 2.

Trước đó, chồng cô cũng tiến hành sửa nhà ngay lập tức vì Trương Phương nói ngôi nhà có vẻ đã cũ

Khi đăng tải clip sang chảnh trên mạng xã hội, Trương Phương không ít lần đối mặt với những lời gièm pha. Tuy nhiên cô đều trả lời bằng thái độ tích cực và pha chút hài hước. Trương Phương từng chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm: "Đối với tôi, hạnh phúc không phải là một đích đến xa xôi mà là hành trình được xây dựng từ những khoảnh khắc hiện tại. Nên tôi không để quá khứ ám ảnh hay tương lai làm lo lắng. Tôi học cách trân trọng từng hơi thở, từng tia nắng, từng nụ cười mà tôi nhận được mỗi ngày".

Diễn viên Trương Phương đăng clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ gây lóa mắt- Ảnh 3.

Diễn viên Trương Phương đăng clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ gây lóa mắt- Ảnh 4.

Trương Phương có cuộc sống sang chảnh sau khi kết hôn với chồng ngoại quốc

Diễn viên Trương Phương đăng clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ gây lóa mắt- Ảnh 5.

Cô thường xuyên khoe được nửa kia quan tâm, cưng chiều mua nhẫn kim cương kích cỡ khủng

Vì sở hữu chiều cao 1m50 cùng vóc dáng hơi mũm mĩm, Trương Phương được gán cho danh xưng như "Nữ diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt", "Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam", "Nữ diễn viên lùn nhất Vbiz"... Trương Phương từng chia sẻ nửa kia làm trong ngành xây dựng và cũng từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân. 

Diễn viên Trương Phương đăng clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ gây lóa mắt- Ảnh 6.
Diễn viên Trương Phương đăng clip khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ gây lóa mắt- Ảnh 7.

Chồng của Trương Phương là người New Zealand, cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân

10 nam diễn viên giàu nhất Trung Quốc 2025: Vương Nhất Bác xếp sau Tiêu Chiến, hạng 1 cả đời vô địch thiên hạ

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

