Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công năm 2025
Chính phủ điều chỉnh giảm - tăng cục bộ dự toán và giao bổ sung vốn đầu tư công năm 2025 cho các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm phân bổ đúng luật.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2495/QĐ-TTg về việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023.
Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025
Quyết định điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025, cụ thể như sau:
Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025
Quyết định cũng giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn điều chỉnh giảm nêu trên và từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, năm 2023 chưa phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:
a) Giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 là 15.000 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng từ nguồn điều chỉnh giảm tại khoản 1 nêu trên (10.449,856 tỷ đồng) và từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, năm 2023 chưa phân bổ (4.550,144 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, Quyết định cũng giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 là 902,973 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Tài chính (63,973 tỷ đồng) và tỉnh Vĩnh Long (839 tỷ đồng) để thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.
Căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 được giao, điều chỉnh tại Quyết định này và nội dung Tờ trình số 62/TTr-CP ngày 11/11/2025 của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện phân bổ chi tiết dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về việc phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 được giao bổ sung; tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn phân bổ cho từng nhiệm vụ, dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
