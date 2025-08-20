Điều chỉnh quy hoạch những lô 'đất vàng' của TD Group 'dính' đề xuất thu hồi
Sau nhiều năm ôm đất chậm triển khai, thậm chí từng bị kiến nghị thu hồi, nay những khu "đất vàng" tại phường Yên Hoà do Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương (TD Group) làm chủ đầu tư vừa được Hà Nội phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch.
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500 tại các ô quy hoạch ký hiệu B9/CC1, CC3 và C3/HH, C3/CC1-1 (phường Yên Hoà).
Trong đó, ô đất B9/CC1 và CC3 có diện tích 9.145 m2, tiếp giáp khu đất trường mầm non Dịch Vọng Hậu và phố Đinh Núp ở phía Đông Bắc; phía Tây Nam giáp phố Nguyễn Quốc Trị; phía Tây Bắc và Đông Nam giáp đường hiện có.
Còn ô đất ký hiệu C3/HH, C3/CC1-1 có diện tích 7.661m2, phía Đông Bắc giáp phố Nguyễn Chánh; phía Tây Bắc giáp phố Mạc Thái Tông; phía Tây Nam giáp phố Đinh Núp, phía Đông Nam giáp đường hiện có.
Nguyên tắc điều chỉnh là giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích theo quy hoạch 1/500. Các chỉ tiêu quy hoạch như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình... nằm trong khung quy hoạch phân khu đô thị H2-2.
Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa các chức năng của công trình phù hợp chức năng sử dụng đất theo Quy hoạch chi tiết và định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H2-2. Đồng thời là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng.
Như Tiền Phong thông tin, năm 2020, UBND TP Hà Nội có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát lại dự án tại ô đất B9/CC1, B9/CC3 và C3/HH, C3/CC1-1 Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy (cũ).
Theo UBND TP Hà Nội, từ chủ trương thành phố cho phép huy động vốn để thực hiện dự án theo chính sách xã hội hóa đầu tư xây dựng công trình công cộng trên diện tích đất công của thành phố, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội - Handico (DNNN được thành phố giao tham gia quản lý sử dụng đất và thụ hưởng hạ tầng - quyền tài sản, với 100% quyền tham gia góp vốn ban đầu) đã liên danh với TD Group để thực hiện dự án.
Vậy nhưng, sau khi Handico đề xuất điều chỉnh quy hoạch sang xây dựng công trình hỗn hợp (nhà ở, văn phòng, dịch vụ, công cộng) và được UBND TP chấp thuận, phê duyệt, Handico lại rút khỏi liên danh và bàn giao toàn bộ dự án và quyền sử dụng đất cho TD Group để thực hiện. Tháng 8/2015, UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép Handico rút khỏi liên danh, đồng thời tách dự án thành 3 dự án và ban hành 3 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho TD Group.
Dự án đã chậm triển khai trong thời gian dài, năm 2020, UBND TP Hà Nội kiến nghị Nhà nước cần thu hồi toàn bộ các khu đất này để đưa vào quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Quản lý sử dụng tài sản công.
Được biết, ô đất C3/HH và C3/CC1-1 được bố trí cho dự án Công trình xã hội hóa khu chợ thương mại thấp tầng và Tòa nhà hỗn hợp, siêu thị dịch vụ thương mại và căn hộ để ở (tên thương mại là Maslight Tower).
Theo giới thiệu, dự án Maslight Tower nằm tại nút giao ngã tư Nguyễn Chánh - Mạc Thái Tông có vị trí đắc địa 4 mặt tiền; dự án gồm hạng mục chính là toà cao ốc văn phòng hạng A với 29 tầng nổi và 4 tầng hầm, chiều cao công trình 107 m.
Theo ghi nhận của PV, hiện nay dự án này vẫn là khu đất trống, bên trong cỏ dại mọc um tùm.
Còn lô đất B9/CC1, CC3 để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ công cộng hằng ngày, phòng khám đa khoa (tên thương mại là Maslight Hi-Tech Park).
Maslight Hi-Tech Park được giới thiệu là dự án cao ốc văn phòng hạng B+ với hạng mục chính là tòa nhà văn phòng cao 15 tầng và khối shophouse cao 5 tầng.
Sau nhiều năm ôm đất, dự án Maslight Hi-Tech Park cũng đang là khu đất "trồng cỏ", gây lãng phí.
