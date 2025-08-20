Điều chỉnh quy hoạch những lô 'đất vàng' của TD Group 'dính' đề xuất thu hồi

Vậy nhưng, sau khi Handico đề xuất điều chỉnh quy hoạch sang xây dựng công trình hỗn hợp (nhà ở, văn phòng, dịch vụ, công cộng) và được UBND TP chấp thuận, phê duyệt, Handico lại rút khỏi liên danh và bàn giao toàn bộ dự án và quyền sử dụng đất cho TD Group để thực hiện. Tháng 8/2015, UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép Handico rút khỏi liên danh, đồng thời tách dự án thành 3 dự án và ban hành 3 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho TD Group.