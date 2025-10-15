Điều chỉnh quy hoạch sân bay toàn quốc

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về quy mô, cấp sân bay và ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1102 ngày 20-7-2025 với quy mô cấp sân bay là cấp 4F.

Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 161.600 tỉ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 52.700 đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, điều chỉnh nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1102 với nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 485.472 tỉ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cấp sân bay 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) là cấp độ cao nhất trong phân loại sân bay, cho phép tiếp nhận máy bay cỡ lớn như Airbus A380, Boeing 747-8. Theo quy chuẩn, sân bay 4F phải có đường băng tối thiểu 1.800m, có thể đón máy bay với sải cánh từ 65 đến dưới 80 mét và khoảng cách giữa hai bánh đáp chính từ 14 đến dưới 16 mét.

Xây dựng Gia Bình thành trung tâm hàng không mới của khu vực

Bộ Xây dựng cũng vừa phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo tiêu chuẩn cấp sân bay 4F với công suất 50 triệu khách/năm, gần 2.000 ha đất, trở thành trung tâm hàng không mới của khu vực.

Sân bay Gia Bình được phát triển theo 2 giai đoạn chính. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, được quy hoạch đạt công suất phục vụ khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2, tầm nhìn đến năm 2050, công suất của Gia Bình được mở rộng đáng kể, tăng lên khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Quyết định cũng phê duyệt tổng nhu cầu sử dụng đất cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 1.960 ha. Trong đó, đất dành cho các công trình hàng không dân dụng lên tới 943,94 ha; đất quy hoạch cho các công trình khu bay dùng chung là 99,94 ha và đất phục vụ an ninh quốc phòng là 75,07 ha.

Quy hoạch cũng chi tiết hóa các khu vực chức năng. Nhà ga hành khách trong giai đoạn 2021-2030 được quy hoạch tại khu vực phía Đông, đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm. Đến tầm nhìn năm 2050, nhà ga hành khách được mở rộng về phía Tây để đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm.

Tương tự, nhà ga hàng hóa cũng được quy hoạch tại khu vực phía Đông trong giai đoạn đầu và được mở rộng về phía Đông trong tầm nhìn 2050, đồng thời dự phòng phát triển tại khu vực phía Nam khi có nhu cầu.

Quy hoạch yêu cầu phải định hướng kết nối sân bay Gia Bình với tuyến cao tốc từ Thủ đô Hà Nội tới sân bay và TP Hải Phòng.