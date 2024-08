Điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Trung tướng Nguyễn Văn Long trao quyết định và tặng hoa cho Đại tá Nguyễn Hữu Hợp.

Tham dự lễ công bố có Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các ban, ngành.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, quê quán huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thay cho người tiền nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh chúc mừng Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Hợp.

Phát biểu tại lễ công bố, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tin tưởng, ghi nhận. Đồng thời mong muốn đồng chí Nguyễn Đức Dũng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn Đại tá Nguyễn Hữu Hợp sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Đức Dũng, nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam, nay là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Trung tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh ở cương vị công tác mới là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, mong muốn Đại tá Nguyễn Hữu Hợp phải tạo ra không khí làm việc phấn khởi, tự tin trong toàn lực lượng, trên dưới đồng lòng, quy tụ được cán bộ chiến sĩ. Trung tướng Nguyễn Văn Long đề nghị các cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam đoàn kết cùng đồng chí Nguyễn Hữu Hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp hứa sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của Công an tỉnh Quảng Nam, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam tin cậy, giao phó./.