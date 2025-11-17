Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điều động, chuẩn y hai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

17-11-2025 - 16:31 PM | Xã hội

Ông Võ Văn Dũng được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, ông Dương Trọng Hiếu được chuẩn y làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Chiều 17-11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định và chúc mừng ông Võ Văn Dũng, ông Dương Trọng Hiếu; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, phân công, chỉ định ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Minh cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Văn Dũng, sinh năm 1974. Ông có trình độ: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dương Trọng Hiếu, sinh năm 1976, quê tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng. Ông có trình độ: Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Cao cấp lý luận chính trị.


Theo Phan Dũng

Người lao động

