Điều gì đứng sau mạng lưới phân phối 570.000 điểm bán của Masan Consumer?

Công nghệ thay đổi cách phục vụ cửa hàng tạp hóa

Từ nước mắm, tương ớt đến mì ăn liền hay đồ uống, nhiều sản phẩm thiết yếu đến tay người tiêu dùng thông qua mạng lưới cửa hàng tạp hóa trên khắp Việt Nam. Với doanh nghiệp hàng tiêu dùng, thách thức không chỉ là đưa sản phẩm đến nhiều cửa hàng, mà còn là cung cấp đúng mặt hàng, đúng số lượng và đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm tại từng khu vực.

Để giải quyết bài toán này, Masan Consumer đã phát triển OneTech, nền tảng quản lý phân phối do chính đội ngũ kỹ sư của doanh nghiệp xây dựng. Hệ thống kết nối các hoạt động từ đặt hàng, quản lý sản phẩm, giao hàng đến theo dõi kết quả bán hàng trên cùng một nền tảng.

Theo Masan Consumer, OneTech hiện kết nối mạng lưới khoảng 570.000 điểm bán truyền thống tại Việt Nam và Campuchia, cùng 190 nhà phân phối và 297 kho. Hơn 4.200 nhân sự thuộc đội ngũ kinh doanh và các bộ phận hỗ trợ sử dụng nền tảng mỗi ngày.

Trước đây, nhân viên bán hàng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm để tư vấn sản phẩm cho từng cửa hàng. Với OneTech, họ có thể tra cứu lịch sử giao dịch, danh mục sản phẩm và các chương trình khuyến mại ngay tại điểm bán, từ đó đề xuất mặt hàng phù hợp hơn với nhu cầu kinh doanh của cửa hàng.

Đối với chủ cửa hàng, việc đặt hàng cũng trở nên thuận tiện và rõ ràng hơn khi thông tin về giá bán, chiết khấu và khuyến mại được kiểm tra ngay trong quá trình lên đơn.

Không chỉ hỗ trợ bán hàng, OneTech còn giúp các nhà phân phối theo dõi tình trạng giao hàng, hàng tồn kho, hạn sử dụng sản phẩm và công nợ. Thông tin được cập nhật trong quá trình vận hành, giúp các bên chủ động hơn trong quản lý và xử lý những vấn đề phát sinh.

Nhờ đó, công nghệ không chỉ giúp Masan Consumer quản lý mạng lưới phân phối quy mô lớn, mà còn hỗ trợ các đối tác bán lẻ kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn.

Từ mở rộng điểm bán đến nâng cao hiệu quả từng cửa hàng

Trong ngành hàng tiêu dùng, mở rộng mạng lưới phân phối là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Tuy nhiên, khi sản phẩm đã hiện diện tại hàng trăm nghìn cửa hàng, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại từng điểm bán ngày càng có ý nghĩa.

Đây cũng là hướng chuyển đổi Masan Consumer đang triển khai: từ tập trung mở rộng độ phủ sang đưa nhiều sản phẩm phù hợp hơn đến các cửa hàng hiện hữu.

Theo kết quả kinh doanh quý III/2026, Masan Consumer duy trì khoảng 570.000 điểm bán đang hoạt động. Số sản phẩm trung bình tại mỗi điểm bán tăng từ khoảng 5,8 trong quý II lên 6,1 trong quý III. Đồng thời, số cửa hàng kinh doanh trên sáu ngành hàng tăng từ khoảng 43.000 lên 57.000 điểm bán.

Những con số này cho thấy doanh nghiệp đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm tại các cửa hàng hiện hữu. Thông qua chương trình Retail Supreme, các sản phẩm mới và dòng sản phẩm cao cấp của CHIN-SU, Nam Ngư và Omachi cũng tiếp cận nhiều điểm bán hơn.

Việc ứng dụng dữ liệu bán hàng giúp Masan Consumer hiểu rõ hơn nhu cầu tại từng cửa hàng, qua đó hỗ trợ lựa chọn sản phẩm và phân phối hàng hóa phù hợp với sức mua thực tế.

Sự thay đổi trong hoạt động phân phối diễn ra cùng với đà phục hồi kinh doanh của MCH. Trong quý III/2026, doanh thu kênh truyền thống tăng 17,3% so với cùng kỳ, cao hơn mức 10,6% của quý trước. Doanh thu toàn công ty đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3%, đánh dấu tốc độ tăng trưởng theo quý cao nhất trong ba năm.

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ sự kết hợp giữa việc nâng cao hiệu quả phân phối và tiếp tục đầu tư phát triển thương hiệu. Trong đó, công nghệ đóng vai trò hỗ trợ kết nối thông tin thị trường, giúp hoạt động bán hàng bám sát nhu cầu tiêu dùng hơn.

Xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn

Đối với Masan Consumer, OneTech không chỉ là công cụ hỗ trợ bán hàng, mà còn là một phần trong quá trình chuyển đổi cách vận hành hệ thống phân phối.

Khi thông tin từ hàng trăm nghìn điểm bán được kết nối, doanh nghiệp có thể theo dõi nhu cầu thị trường sát hơn, hỗ trợ điều chỉnh kế hoạch phân phối và từng bước kết nối hoạt động bán hàng với sản xuất.

Đây cũng là nền tảng để Masan Consumer tiếp tục phát triển các giải pháp hỗ trợ đối tác bán lẻ, như đề xuất đặt hàng theo nhu cầu thực tế, đơn giản hóa quản lý hàng hóa và thanh toán. Với người tiêu dùng, những thay đổi này hướng đến việc giúp sản phẩm có mặt đúng nơi, đúng thời điểm và phù hợp hơn với nhu cầu mua sắm hằng ngày.

Về dài hạn, việc ứng dụng công nghệ vào hệ thống phân phối giúp Masan Consumer không chỉ mở rộng thị trường, mà còn nâng cao hiệu quả phục vụ tại từng cửa hàng. Cùng với đầu tư phát triển thương hiệu và đổi mới sản phẩm, đây là một trong những nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp duy trì tăng trưởng bền vững.