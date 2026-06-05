Điều gì khiến MSR khác biệt trong ngành vonfram toàn cầu?

Từ mỏ đến chế biến sâu: Lợi thế khó sao chép của MSR

Trong ngành khoáng sản, không phải doanh nghiệp nào sở hữu mỏ cũng có thể tham gia sâu vào các khâu giá trị gia tăng cao hơn. Phần lớn doanh nghiệp khai khoáng thường dừng lại ở việc bán tinh quặng hoặc nguyên liệu thô, trong khi giá trị lớn nhất của chuỗi cung ứng lại nằm ở các công đoạn chế biến sâu và sản xuất vật liệu công nghệ cao.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2026, MSR hiện sở hữu đồng thời mỏ Núi Pháo, một trong những mỏ vonfram lớn nhất ngoài Trung Quốc đang vận hành thương mại, cùng nhà máy chế biến hóa chất vonfram Masan Tungsten Chemicals (MTC) với công suất khoảng 9.345 tấn mỗi năm.

Điều này cho phép doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ khai thác quặng, sản xuất tinh quặng vonfram đến các sản phẩm hóa chất vonfram như APT, YTO và BTO, những nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các ngành bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, quốc phòng, xe điện và năng lượng.

Theo MSR, mô hình tích hợp này giúp doanh nghiệp đảm bảo an ninh nguồn cung, nâng cao khả năng giữ chân khách hàng và kiểm soát biên lợi nhuận tốt hơn so với các doanh nghiệp chỉ hoạt động ở một khâu riêng lẻ.

Lợi thế này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh phương Tây ngày càng ưu tiên các nguồn cung có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng và ít phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tái chế và kinh tế tuần hoàn: Mảnh ghép hoàn thiện chuỗi giá trị vonfram

Bên cạnh khai thác và chế biến sâu, một yếu tố đang ngày càng được thị trường quốc tế quan tâm là khả năng tái chế vật liệu chiến lược.

Trong bối cảnh nguồn cung vonfram mới trên toàn cầu ngày càng khan hiếm, thời gian phát triển một mỏ mới có thể kéo dài nhiều năm và chi phí đầu tư ngày càng cao, tái chế đang trở thành nguồn cung bổ sung quan trọng cho ngành công nghiệp vật liệu công nghệ cao.

Theo định hướng phát triển được công bố tại Đại Hội Đồng Cổ Đông 2026, MSR xác định tái chế và kinh tế tuần hoàn là một trong bốn trụ cột chiến lược nhằm duy trì tăng trưởng dài hạn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đẩy mạnh các sáng kiến tái chế, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu thứ cấp và mở rộng mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất.

Điều này giúp MSR không chỉ phụ thuộc vào sản lượng khai thác từ mỏ mà còn có thêm nguồn nguyên liệu bổ sung để phục vụ hoạt động chế biến sâu trong dài hạn.

Đối với khách hàng toàn cầu, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ và công nghiệp lớn, việc một nhà cung cấp có khả năng kết hợp giữa khai thác, chế biến và tái chế ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn đối tác chiến lược.

Khi chuỗi giá trị trở thành lợi thế cạnh tranh

Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, lợi thế cạnh tranh không còn nằm đơn thuần ở việc sở hữu tài nguyên.

Những doanh nghiệp có khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ mỏ, chế biến sâu đến tái chế đang được đánh giá cao hơn nhờ khả năng đảm bảo nguồn cung ổn định, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn trên mỗi tấn khoáng sản.

Đối với MSR, việc sở hữu đồng thời các mắt xích quan trọng này giúp doanh nghiệp không chỉ hưởng lợi từ chu kỳ giá vonfram, mà còn có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược phục vụ AI, bán dẫn, quốc phòng và công nghệ cao.

Ở góc độ rộng hơn, điều này cũng có ý nghĩa đáng chú ý đối với Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), đơn vị hiện sở hữu phần lớn lợi ích kinh tế tại MSR. Khi thế giới ngày càng coi trọng các nguồn cung khoáng sản chiến lược ngoài Trung Quốc, những nền tảng tích hợp như MSR có thể đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tăng trưởng lợi nhuận, dòng tiền và câu chuyện định giá dài hạn của Masan.