GEL trình cổ đông kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 9.900 tỷ đồng

CTCP Hạ tầng GELEX vừa công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, trong đó đáng chú ý là tờ trình liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian tới.

Theo đó, GEL dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Số lượng nhà đầu tư chào bán là dưới 100 nhà đầu tư. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 8.900 tỷ đồng lên 9.900 tỷ đồng.

GEL cho biết, toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Về giá phát hành, HĐQT được ủy quyền quyết định mức giá cụ thể nhưng phải đảm bảo không thấp hơn giá đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch liền trước ngày thông qua triển khai phương án; đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán và không thấp hơn mệnh giá.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Năm 2026, GEL đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt 16.649 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.158 tỷ đồng, tương đương 57% mức thực hiện năm trước.

Tài liệu ĐHĐCĐ công bố trước đó cho thấy, doanh nghiệp đang bước vào chu kỳ đầu tư mới, chủ động mở rộng quỹ đất, triển khai các dự án quy mô lớn và gia tăng hiện diện ở các lĩnh vực hạ tầng chiến lược.

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của Hạ tầng GELEX đạt 61.461 tỷ đồng, tăng 31,1% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 22.433 tỷ đồng, tăng 18,3% so với đầu năm. Dù dư nợ vay và nợ phải trả gia tăng theo nhu cầu đầu tư, doanh nghiệp cho biết các chỉ số đòn bẩy tài chính và khả năng thanh toán vẫn được duy trì ở mức an toàn.

Hiện GEL đang tham gia đầu tư một số dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; dự án bất động sản ANMaison tại Hải Phòng quy mô 13,6 ha; đồng thời chuẩn bị triển khai hai dự án quy mô khoảng 113 ha tại Đồng Nai và tiếp tục mở rộng quỹ đất tại các đô thị lớn, ưu tiên các khu vực lõi và các dự án phát triển theo mô hình TOD gắn với hệ thống giao thông công cộng.

Song song, doanh nghiệp đang chuẩn bị và phân bổ nguồn lực để tham gia một số lĩnh vực hạ tầng mới như giao thông, xử lý nước thải và hạ tầng số. Theo định hướng của HĐQT, các khoản đầu tư lớn sẽ được triển khai theo hướng chọn lọc, bài bản và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả sử dụng vốn nhằm tạo dư địa tăng trưởng cho giai đoạn 2026-2030.