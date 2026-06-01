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Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK "xả" mạnh trong phiên tăng điểm

| | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK "xả" mạnh trong phiên tăng điểm

Tự doanh CTCK bán ròng 369 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường phục hồi khá tích cực ở vùng hỗ trợ 1.800 điểm, chỉ số chính đã ngắt mạch suy giảm 7 phiên liên tiếp trong bối cảnh các nhóm mã Vin Group, Gelex phục hồi, thanh khoản cải thiện hơn. Đóng cửa, VN-Index tăng 12,54 điểm (+0,69%) lên mức 1.831,55 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ bán ròng đột biến khoảng 5.760 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 369 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại ACB với giá trị -82 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-75 tỷ), SSI (-61 tỷ), MBB (-49 tỷ), VIB (-34 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như POW và STB cùng ở mức -20 tỷ, CTG và EIB cùng ghi nhận -17 tỷ, VCG (-12 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 21 tỷ đồng. Theo sau là GVR (18 tỷ), VHM (10 tỷ), BMP và E1VFVN30 cùng đạt 4 tỷ đồng, FRT, VRE, HDG, GMD và PVD cùng ghi nhận mức 3 tỷ đồng.

PV

Nhịp sống thị trường

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