Điều gì khiến VN-Index bất ngờ bị "đánh úp" giảm 30 điểm vào cuối phiên?

Cú “đánh úp” vào cuối phiên đã khiến mọi nỗ lực hồi phục trong buổi sáng của thị trường chứng khoán bị xóa sạch. Lực bán mạnh xuất hiện vào cuối phiên khiến chỉ số VN-Index giảm mạnh, trong đó tâm điểm là nhóm cổ phiếu thuộc họ Vingroup khi VHM và VRE đồng loạt giảm sàn, khối lượng dư bán tại mức giá sàn lên tới hàng triệu đơn vị.

Kết phiên, VN-Index mất 30,64 điểm, tương đương 1,84%, xuống còn 1.652 điểm. Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với xu hướng bứt phá của các thị trường chứng khoán châu Á dưới kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và căng thẳng Mỹ - Trung đang có phần hạ nhiệt.

Đánh giá về nguyên nhân khiến thị trường giảm sâu, ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng lãi suất liên ngân hàng đã tăng liên tục trong nhiều phiên gần đây và tiếp tục nhích lên trong hôm nay khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.

Việc lãi suất có xu hướng tăng đã tạo áp lực đáng kể lên nhóm cổ phiếu bất động sản, qua đó kéo chỉ số chung đi xuống. Nhà đầu tư lo ngại rằng nếu lãi suất tiếp tục tăng, chi phí vay vốn có thể bị điều chỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Mặt khác, phiên giao dịch hôm nay ban đầu được kỳ vọng tích cực khi có nhiều thông tin hỗ trợ từ thị trường quốc tế và các yếu tố liên quan đến chính sách thuế quan. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, khi “tin tốt ra mà thị trường không lên”, tâm lý chốt lời lan rộng đã kích hoạt làn sóng bán trên diện rộng.

Đà giảm mạnh trong phiên ATC được xem là hệ quả của tâm lý phòng thủ còn sót lại từ phiên mất 95 điểm trước đó. Dù có những nhịp hồi nhẹ trong phiên, song thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy dòng tiền mới chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường.

Phiên hồi phục thất bại khiến nhà đầu tư càng trở nên thận trọng hơn. Nhiều cổ phiếu đã tăng nóng trong giai đoạn vừa qua cũng nhanh chóng bị bán ra khi đà hồi không đủ mạnh, khiến tình trạng chốt lời diễn ra nhanh chóng nhằm bảo toàn thành quả.

VN-Index khó "thủng" 1.600 điểm﻿

Về áp lực margin, ông Minh cho biết sau đợt giảm 95 điểm, nhiều nhà đầu tư đã chủ động hạ tỷ lệ sử dụng đòn bẩy. Thanh khoản hiện ở mức thấp và tình trạng call margin vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, nếu xuất hiện thêm một phiên giảm mạnh tương tự hôm nay, nguy cơ force call có thể xảy ra. Ông cho rằng mức giảm hiện nay chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi độ rộng thị trường nhìn chung chưa quá tiêu cực.

Theo số liệu cập nhật, dư nợ margin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới trong quý III/2025, song mức tăng trưởng dư nợ chỉ đạt 69,47% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với quý II/2021 (137%). Tỷ lệ margin trên vốn chủ sở hữu hiện ở mức 1,1 lần, thấp hơn ngưỡng tối đa 2 lần và mức đỉnh lịch sử 1,5 lần ghi nhận năm 2021. Điều này cho thấy dù quy mô margin đang cao, các tỷ lệ liên quan vẫn trong vùng an toàn và thị trường vẫn còn dư địa tăng trưởng.

Nhận định về triển vọng sắp tới, ông Minh cho rằng thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục theo mô hình chữ V, song nếu nhịp hồi yếu với thanh khoản thấp VN-Index có thể cần kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.600–1.640 điểm. Dù vậy, khả năng chỉ số xuyên thủng mốc 1.600 điểm được đánh giá là thấp, bởi bối cảnh quốc tế và vĩ mô trong nước hiện vẫn đang thuận lợi cho xu hướng đi lên. Theo ông, thị trường nhiều khả năng sẽ sớm cân bằng và trở lại đà tăng trong thời gian tới.

Về chiến lược đầu tư, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên đưa tỷ lệ margin về mức an toàn, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao trong giai đoạn biến động. Với những nhà đầu tư có sẵn nguồn vốn tự có, không cần thiết phải bán tháo, thay vào đó nên quan sát thêm các tín hiệu ổn định của thị trường trước khi hành động.