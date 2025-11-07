Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều gì vừa xảy ra với thị trường chứng khoán?

07-11-2025 - 21:59 PM | Thị trường chứng khoán

Điều gì vừa xảy ra với thị trường chứng khoán?

VN-Index lao dốc gần 44 điểm, chìm trong sắc đỏ suốt phiên giao dịch ngày 7/11. VHM giảm sàn cùng VIC kéo chỉ số mất hơn 13 điểm, áp lực bán lan tỏa khắp nhóm ngành.

Toàn bộ thời gian của phiên giao dịch hôm nay (7/11), VN-Index chìm trong sắc đỏ. Mức giảm nới rộng trong phiên chiều, đặc biệt áp lực dâng cao khi một số cổ phiếu lớn giảm sàn. VHM kết phiên “nằm sàn”, giảm 7% về mức 92.000 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch tiêu cực của nhóm Vingroup là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đà điều chỉnh sâu của thị trường. VIC cũng giảm 3,9%, VRE, VPL điều chỉnh 2-3%. Riêng 2 mã VIC, VHM kéo lùi chỉ số chính hơn 13 điểm.

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhiều cổ phiếu bluechip khác như STB (-6,8%), MWG (-4,7%), LPB (-4,3%), CTG (-4,1%)… Loạt cổ phiếu như SSI, VPB, SHB, GVR giảm trên 3%. Nhóm ngân hàng có tới 25/27 mã giảm giá, trên HoSE, toàn ngành chỉ có MSB giữ tham tham chiếu.

Điều gì vừa xảy ra với thị trường chứng khoán?- Ảnh 1.

Toàn bộ cổ phiếu chứng khoán giảm giá.

Nhóm bất động sản đồng loạt lao dốc, nhiều mã giảm trên 4% như DXS, SCR, DXG, KDH, HPX, KBC… Cổ phiếu chứng khoán giảm sâu, toàn bộ ngập trong sắc đỏ. VIX giảm sát giá sàn, SSI, SHS, VND, HCM, VCI, MBS chìm trong sắc đỏ.

Thị trường điều chỉnh trên diện rộng, tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì ngưỡng thấp. Tiền vào có cải thiện trong phiên chiều, nhưng giá trị giao dịch toàn thị trường vẫn thấp hơn khoảng 10% so với trung bình 1 tuần gần đây. Thanh khoản HoSE hơn 24.289 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 43,54 điểm (2,65%) xuống 1.599,1 điểm. HNX-Index giảm 6,04 điểm (2,27%) xuống 260,11 điểm. UPCoM-Index tăng 0,53 điểm (0,46%) lên 116,75 điểm. Khối ngoại bán ròng hơn 1.368 tỷ đồng, tập trung vào STB, HDB, MBB, MCH, SSI…

Hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán mở mới trong 10 tháng

Theo Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 10, thị trường ghi nhận thêm gần 310.500 tài khoản cá nhân trong nước - mức tăng mạnh nhất trong hơn một năm qua. Qua đó, cả nước có 11,29 triệu tài khoản cá nhân, tương đương khoảng 10% dân số Việt Nam. Nhóm tổ chức trong nước mở thêm 155 tài khoản, gấp rưỡi so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới khoảng 2,05 triệu tài khoản.

Theo Việt Linh

Tiền phong

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán Việt Nam làm sao thế?

Chứng khoán Việt Nam làm sao thế? Nổi bật

Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm

Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm Nổi bật

Một thế lực trở lại "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên giảm mạnh cuối tuần 7/11

Một thế lực trở lại "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên giảm mạnh cuối tuần 7/11

17:19 , 07/11/2025
Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên VN-Index giảm sâu, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên VN-Index giảm sâu, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

16:06 , 07/11/2025
Sau 88 ngày, VN-Index lại thủng mốc 1.600 điểm

Sau 88 ngày, VN-Index lại thủng mốc 1.600 điểm

15:45 , 07/11/2025
Chiến lược mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Vingroup

Chiến lược mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Vingroup

14:53 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên