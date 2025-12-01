Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu nhịn cơm buổi tối?

01-12-2025 - 20:12 PM | Sống

Nhiều người nhịn cơm buổi tối để giảm cân nhưng chuyên gia cảnh báo thói quen này gây mất năng lượng, ảnh hưởng não bộ, đường ruột, làm rối loạn giấc ngủ.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, việc nhịn cơm, cắt tinh bột để giảm cân là hiểu lầm phổ biến và có thể gây hại nhiều hơn lợi. Ông cho biết carbohydrate là nguồn năng lượng thiết yếu, giữ vai trò quan trọng với não bộ, cơ bắp và hệ vi khuẩn đường ruột.

Ở thời kỳ thiếu thốn thực phẩm, một người trưởng thành có thể ăn tới ba, bốn bát cơm mỗi bữa mà tỷ lệ thừa cân hay rối loạn chuyển hóa vẫn thấp.

Nguyên nhân là lối sống khi đó đòi hỏi vận động nhiều, lượng chất đạm và chất béo trong khẩu phần lại không cao như hiện nay. Dù con người ngày nay cố giảm cơm, số ca thừa cân, béo phì vẫn tăng vì mọi người ăn giàu đạm, nhiều dầu mỡ nhưng ít vận động.

Nhiều người nhịn cơm buổi tối để giảm cân. (Ảnh minh hoạ)

Nhiều người e ngại ăn tinh bột buổi tối, thậm chí bỏ hẳn cơm để tránh tăng cân. Chuyên gia khẳng định quan niệm này thiếu cơ sở vì tinh bột, đạm và chất béo đều là chất sinh năng lượng. Ăn thiếu tinh bột dễ khiến cơ thể suy nhược, giảm tập trung, làm việc kém hiệu quả. Bữa tối cũng là nguồn năng lượng giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ giấc ngủ, đặc biệt hữu ích với người dễ hạ đường huyết.

Carbohydrate còn tham gia điều hòa hệ vi sinh đường ruột - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu hóa và miễn dịch. Não bộ sử dụng khoảng 25% lượng đường của cơ thể, nên khi nhịn ăn, con người dễ choáng váng, mệt mỏi, mất ngủ và căng thẳng. Việc kiêng tinh bột lâu dài còn khiến nhiều người tăng lượng đạm quá mức, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa và giảm sức đề kháng.

Theo TS.BS Sơn, nguyên tắc giảm cân đúng phải tập trung giảm mỡ thừa thông qua kiểm soát năng lượng nạp vào và tăng tiêu hao bằng vận động, không phải nhịn đói. Ông khuyến cáo ưu tiên thực phẩm ít năng lượng, hạn chế đồ chiên rán, thức ăn nhiều muối và chế biến sẵn; thay bằng món luộc, hấp, đồng thời tránh ăn tối quá muộn.

Người muốn giảm cân cần kiên trì chế độ dinh dưỡng và luyện tập liên tục trong khoảng sáu tháng. Các hình thức vận động đơn giản như đi bộ, chạy bộ, đặc biệt là chạy bộ tại chỗ phù hợp với nhiều người bận rộn. Chỉ cần thực hiện các động tác giống chạy bộ thông thường ngay tại vị trí đứng, miễn sao đảm bảo nguyên tắc năng lượng nạp vào thấp hơn mức tiêu hao mỗi ngày.

Theo Như Loan/VTCnews

