Điều hòa mở chế độ nào tiết kiệm điện nhất?

Chọn chế độ “dry”

Dùng điều khiển để chuyển chế độ lạnh từ “Cool” (hơi lạnh, hình ảnh biểu thị là bông tuyết” sang chế độ “Dry” (trừ ẩm, hình ảnh biểu thị là giọt nước). Thao tác đơn giản trên sẽ giảm công suất tiêu thụ điện của điều hòa sẽ giảm đi 10 lần, hạn chế sốc nhiệt vì nhiệt độ phòng sẽ không thấp quá 23 độ C và không dao động lớn với nhiệt độ bên ngoài.

Trên thực tế, phương pháp này tiết kiệm điện bởi khi hoạt động ở chế độ Cool, điều hòa lấy nhiệt nóng từ trong phòng để đẩy ra cục nóng bên ngoài, giúp làm giảm nhiệt độ, làm mát không khí trong phòng. Điện năng cho hoạt động này của điều hòa là khá nhiều. Trong khi đó, nếu ở chế độ Dry, điều hòa sẽ hút hơi ẩm ra khỏi phòng, trả lại không khí trong lành và khô ráo hơn. Chế độ này tiêu thụ điện năng ít hơn chế độ làm mát.

Giảm tiêu hao năng lượng cũng đồng nghĩa với việc ít tốn điện hơn, và kết quả là ít tốn tiền điện hơn. Như vậy, bạn đã có thể tiết kiệm được thêm một khoản tiền cho gia đình mình.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng không phải mọi máy điều hòa nhiệt độ đều có chức năng “làm khô”, nhưng nếu máy điều hòa nhà bạn có chế độ này, hãy lựa chọn biểu tượng hình giọt nước thay vì hình bông tuyết.

Chế độ Turbo

Khi kích hoạt chế độ Turbo trên remote, điều hòa sẽ hoạt động với công suất cao hơn thông thường: giảm 1,5 độ C chỉ trong 3 phút. Nhờ vậy, căn phòng của bạn sẽ nhanh chóng được làm lạnh chỉ trong tích tắc.

Chế độ iAuto/ iAuto X/ Powerful

iAuto: Với iAuto, điều hòa sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quạt gió, giúp làm lạnh phòng nhanh hơn điều hòa thông thường đến 15% mà vẫn ít hao điện.

iAuto X: Là sự kết hợp giữa công nghệ P-Tech đẩy mạnh công suất máy nén và đẩy mạnh công suất của quạt thổi gió nên căn phòng có thể đạt được nhiệt độ cài đặt trong thời gian ngắn. Đồng thời, điều hòa sẽ hướng luồng khí lạnh lên trên trần nhà, tạo cho bạn cảm giác dễ chịu, không lo bị cảm lạnh.

Powerful: Khi nhấn nút Powerful trên remote, điều hòa sẽ ngay lập tức đẩy mạnh công suất hoạt động, nhanh chóng làm mát căn phòng của bạn chỉ trong tích tắc.

Chế độ Hi POWER

Khi nhấn nút Hi POWER, máy lạnh sẽ tự động giảm thấp hơn nhiệt độ cài đặt 3 độ C, đồng thời cánh đảo gió sẽ hướng xuống với tốc độ quạt tối đa (khi nhiệt độ phòng lớn hơn nhiệt độ cài đặt là 3.5 độ C).

Nhờ vậy, căn phòng nhanh chóng đạt được nhiệt độ cài đặt theo nhu cầu của người tiêu dùng.