Điều kiện đổi trả, hoàn tiền với người mua sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long

12-01-2026 - 13:54 PM | Sống

Hiện tại nhiều siêu thị, cửa hàng bán lẻ và tiệm tạp hoá đã triển khai hoạt động đổi trả hàng, hoàn tiền với sản phẩm Đồ hộp Hạ Long.

Liên quan đến bê bối 126 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện tại kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), các siêu thị và nhà bán lẻ có sản phẩm được cung ứng bởi doanh nghiệp này vẫn đang theo dõi diễn biến, đồng thời có chính sách rõ ràng với người tiêu dùng.

Theo VnExpress, vào ngày 11/1, tại Hà Nội và TP HCM, phần lớn tiệm tạp hóa nhận trả hàng, hoàn tiền nếu hàng còn nguyên vẹn và mua trong ngày. Điều kiện hoàn hàng được linh động hơn với khách quen.

Loạt siêu thị lớn cũng nhận trả hàng, hoàn tiền cho người mua sản phẩm của Halong Canfoco, với quy trình rõ ràng hơn. Song mỗi nhà bán lẻ lại có một chính sách đổi trả, hoàn tiền khác nhau.

(Ảnh: Tiền Phong)

Ghi nhận của VnExpress tại Go! Gò Vấp (TP.HCM) tối 11/1, nhân viên siêu thị cho biết nếu khách muốn trả bất cứ sản phẩm nào của đồ hộp Hạ Long đã mua, đều được đơn vị này nhận lại và ghi biên nhận để đổi sản phẩm khác.

Winmart cũng chấp nhận hoàn hàng với các sản phẩm nguyên vẹn, không ràng buộc thời gian mua hàng.

Theo Người lao động, đại diện hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết đã nhanh chóng triển khai chính sách cho phép khách hàng đổi trả sản phẩm đồ hộp Hạ Long, kể cả khi đã mua quá 7 ngày, thời hạn thông thường của ngành hàng đồ khô.

Khách hàng cần có hóa đơn mua hàng để được xác nhận, trong đó hóa đơn của khách hàng thành viên được lưu ngay trên ứng dụng.

Tại Hà Nội, chuỗi Bếp Diêm Phố cũng phản ứng nhanh khi từ ngày 8/1 đã đăng thông báo thu hồi toàn bộ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long mà người tiêu dùng đã mua trong 2 ngày (8 và 9/1). Chuỗi này cho biết sẽ làm việc với công ty để hoàn hàng và yêu cầu hoàn tiền.

Theo Người lao động, Bếp Diêm Phố còn hỗ trợ thu hồi hộ sản phẩm mua từ chuỗi bán lẻ khác dù chưa có chính sách tương tự (chưa rõ có ứng tiền hoàn trả trước hay không - PV). Đại diện nhà bán lẻ này chia sẻ, họ nhập hàng từ Đồ hộp Hạ Long vì tin tưởng thương hiệu lớn nên khi sự cố xảy ra, cửa hàng là nơi chịu áp lực trực tiếp từ người tiêu dùng trong khi việc đòi tiền, hoàn hàng từ nhà cung cấp lại rất khó khăn.

(Ảnh: Bếp Diêm Phố)

Trước đó - trưa 8/1, theo trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM - cho biết sau khi nhận được thông tin Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bán sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh, ngành công thương đã lập tức đề nghị các nhà bán lẻ thực hiện rà soát lại quy trình, rà soát các sản phẩm của nhà cung cấp này, đồng thời báo cáo lại hướng xử lý.

Theo các đơn vị bán lẻ, mặt quy trình, nhà cung cấp phải đáp ứng các điều kiện về mặt thủ tục, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, chứng nhận chất lượng… mới được vào hệ thống bán lẻ.

Các siêu thị cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo S.A

Đời sống Pháp luật

