Điều kỳ lạ đang xảy ra với từ trường Trái đất

Sử dụng dữ liệu từ vệ tinh Swarm của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), các nhà khoa học phát hiện ra rằng vùng dị thường ở Nam Đại Tây Dương đã mở rộng rất nhiều kể từ năm 2014.

Trong nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Vật lý Trái đất và hành tinh, nhóm các nhà khoa học đã gắn thay đổi này với các mô hình kỳ lạ ở ranh giới giữa lớp lỏng và lớp rắn của Trái đất.

Vùng từ trường yếu (vùng màu đen) mở rộng đáng kể từ năm 2014

"Vùng dị thường Nam Đại Tây Dương không chỉ là một khối duy nhất, Có điều gì đó đặc biệt đang xảy ra trong khu vực này khiến từ trường suy yếu nhiều hơn", GS Chris Finlay, chuyên gia nghiên cứu địa từ học tại Đại học Kỹ thuật Đan Mạch và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Từ trường đóng vai trò thiết yếu đối với sự sống trên hành tinh của con người. Nó bảo vệ Trái đất khỏi bức xạ vũ trụ và hoạt động như một lá chắn chống lại gió Mặt trời, giữ cho bầu khí quyển của chúng ta ổn định và ngăn nước lỏng cùng các loại khí khác bị xói mòn bởi dòng hạt tích điện do Mặt trời toả ra.

Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra vùng dị thường Nam Đại Tây Dương, hay còn gọi là điểm yếu, vào cuối những năm 1950, khi những vệ tinh đầu tiên bắt đầu đo từ trường của Trái đất. Quan sát ban đầu cho thấy bức xạ cao bất thường ở một khu vực trên Nam Đại Tây Dương, nghĩa là từ trường ở đó yếu hơn so với các khu vực xung quanh.

Chùm vệ tinh Swarm đo từ trường Trái đất

Theo ESA, các vệ tinh bay qua khu vực này hứng mức bức xạ cao hơn so với các khu vực khác, vì vậy việc nghiên cứu vùng dị thường này trở thành một phần quan trọng để bảo đảm an toàn cho các sứ mệnh không gian.

Chùm vệ tinh Swarm của ESA được phóng từ năm 2013 để nghiên cứu sự phức tạp của từ trường. Hệ thống này gồm 3 vệ tinh Alpha, Bravo và Charlie, để đo các tín hiệu từ trường phát ra từ lõi Trái đất, cũng như lớp vỏ, đại dương và một phần bầu khí quyển của hành tinh này.