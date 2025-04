Điều tra 3 đối tượng mua 22 tài khoản ngân hàng số dư 0 đồng rồi đặt 22 cuốc xe Xanh SM: Phát hiện thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa điều tra, làm rõ 3 đối tượng Chu Anh Quân, sinh năm 1990; HKTT: xóm 4, xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định hiện đang ở ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Tạ Nguyên Ngọc, sinh năm 1983, trú tại thôn Phấn Đài, xã Mỹ Lộc, TP. Nam Định và Lê Minh Thành, sinh năm 1985, trú tại thôn Luật Ngoại 2, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về hành vi lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên dịch vụ taxi để trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

Khoảng giữa năm 2024, Chu Anh Quân lên mạng Internet tìm hiểu về dịch vụ vận tải hành khách và làm dịch vụ đặt hộ xe taxi để hưởng tiền chênh lệch. Tháng 9/2024 trong quá trình làm dịch vụ đặt hộ xe, lợi dụng chính sách thanh toán trực tuyến, Quân đã lên các hội nhóm trên Facebook mua 22 tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong tài khoản không có tiền rồi cấu kết với Tạ Nguyên Ngọc và Lê Minh Thành - là 2 tài xế lái xe taxi của Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM (Taxi Xanh SM) tiến hành đặt những cuốc xe gian lận sau đó chiếm đoạt tiền.

Từ ngày 09/10/2024 - 22/10/2024, Tạ Nguyên Ngọc và Lê Minh Thành đã tiến hành tổng cộng 22 cuốc xe gian lận với tổng số tiền cước các cuốc xe là 59.378.000đ. Trong đó Taxi Xanh SM thanh toán cho tài xế 87%, 3 đối tượng đã chiếm đoạt và chia nhau toàn bộ số tiền trên.

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.