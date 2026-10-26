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Điều tra loạt giao dịch chuyển khoản mua lạp xưởng nướng, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Trang SN 1987

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Công an TP Huế khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Trang về hành vi nhập sai số tiền khi chuyển khoản thanh toán tiền mua lạp xưởng, chiếm đoạt hơn 241 triệu đồng của người bán.

Ngày 22/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Trang (SN 1987, trú tại 76 Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối khi chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng, chiếm đoạt hơn 241 triệu đồng.

Theo đó, từ năm 2023, Trang nhiều lần mua sỉ lạp xưởng nướng đá của một chủ cửa hàng tại phường Thông Hòa để bán lại. Hai bên thỏa thuận số lượng, giá trị hàng hóa qua Zalo. Sau khi nhận hàng, Trang sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để chuyển khoản thanh toán.

Đến cuối tháng 10/2024, do hoạt động kinh doanh thua lỗ, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người bán bằng cách cố tình nhập sai số tiền khi chuyển khoản. Cụ thể, người này chuyển số tiền từ đơn vị triệu đồng xuống đơn vị nghìn đồng, khiến người bán nhầm tưởng đã nhận đủ tiền thanh toán theo giá trị đơn hàng.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025, Trang nhiều lần thực hiện hành vi gian dối khi chuyển khoản thanh toán tiền hàng, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 240 triệu đồng.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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