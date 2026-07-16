Điều tra loạt giao dịch trên các trang FUN88, Lu88, Du88: Bắt giữ, khám xét nơi ở của 5 đối tượng

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định tổ tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Trước đó, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm của công dân phản ánh việc thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang web, ứng dụng quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá; đồng thời có một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thường xuyên tham gia các hoạt động đánh bạc qua mạng Internet.

Các đối tượng trong vụ án

Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập kế hoạch đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội các đối tượng biết đến các trang Web đánh bạc trực tuyến như W88techcom.com, FUN88, Lu88, Five88.best, Du88… đây là các trang Web tập hợp nhiều trò đánh bạc như: Xổ số, xóc đĩa, bắn cá, cá độ bóng đá…. đều có dạng cá cược thắng thua bằng tiền ảo sử dụng trong game. Các đối tượng sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang web trên rồi tạo lập tài khoản bằng số điện thoại của mình, sử dụng tài khoản ngân hàng để nạp vào rút tiền đánh bạc; các đối tượng đã sử dụng tiền ảo để cá độ bóng đá các trận đấu tại các giải bóng đá trên thế giới, trong đó chủ yếu là các trận đá bóng thuộc Worldcup.

Tiền ảo trong Web có thể chuyển đổi hai chiều với tiền Việt Nam đồng giữa người chơi và hệ thống trang Web thông qua giao dịch ngân hàng. Tỷ lệ chuyển đổi giữa người chơi và hệ thống là 1:1000, mỗi 1 đồng tiền ảo tương ứng với 1.000 Việt Nam đồng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/7, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ, khám xét và khởi tố 5 đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh thành khác về hành vi "Đánh bạc".

Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, điện thoại di động cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.