Điều tra vụ chuyển nhầm số tiền rất lớn nhưng người nhận được "không hợp tác"

Ngày 20-11, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang điều tra vụ việc chuyển nhầm số tiền lớn rồi bị chiếm giữ trái phép theo đơn tố giác của công dân.

Trước đó, ngày 10-11, chị Nguyễn Thị Thu Th. (ngụ khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), thực hiện chuyển tiền giao dịch cá nhân bằng điện thoại. Trong lúc chuyển tiền, do lỗi mạng nên chị Th. đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Người phụ nữ có đơn tố giác tội phạm sau khi chuyển nhầm số tiền rất lớn nhưng người nhận được không hợp tác. Ảnh AI

Sau khi biết chuyển tiền nhầm tài khoản, chị Th. đã tiến hành sao kê, kiểm tra lại việc chuyển tiền và xác định đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của ông N.T.L (ngụ phường Quảng Trị).

Dù chị Th. đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin và gặp gỡ trực tiếp ông L. để xin lại số tiền chuyển nhầm nhưng ông này không hợp tác và không chuyển lại số tiền trên cho chị Th.

Sau đó, chị Th. đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an phường Quảng Trị.

Liên quan đến vụ việc, ngày 19-11, tại nhà ông N.TL., dưới sự chứng kiến của đại diện ban cán sự khu phố, Công an phường Quảng Trị cùng Viện KSND khu vực VI đã tống đạt các văn bản tố tụng liên quan.