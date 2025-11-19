Lo khách hàng “chuyển khoản nhầm”, ngân hàng và ví điện tử tìm kiếm giải pháp từ AI

Thời gian qua, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 9 tháng năm 2025, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt toàn hệ thống tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, chuyển khoản qua Internet, điện thoại di động, mã QR là những phương thức phổ biến nhất, chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch hàng ngày của người dân.

Một người dùng bình thường có thể thực hiện nhiều giao dịch chuyển khoản mỗi ngày, phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống, thanh toán dịch vụ hay gửi tiền cho người thân và đối tác công việc. Tuy là thao tác quen thuộc, nhưng ở mỗi giao dịch họ vẫn phải nhập đầy đủ số tài khoản, tên ngân hàng, số tiền và nội dung chuyển khoản. Theo ước tính, mỗi lần nhập thủ công mất khoảng 30–45 giây. Nếu thực hiện khoảng 5 giao dịch/ngày, người dùng có thể tốn 3–4 phút mỗi ngày và tương đương 1–1,5 giờ mỗi tháng chỉ cho thao tác lặp lại này.

Việc nhập số tài khoản bằng tay cũng dễ dẫn đến sai sót, dẫn đến chuyển tiền cho sai đối tượng. Việc thu hồi tiền "chuyển khoản nhầm" cũng rất khó khăn. Dù có sự hỗ trợ của ngân hàng và cơ quan chức năng, sự thành công vẫn phụ thuộc phần lớn vào thiện chí người nhận tiền, nếu không sẽ phải kiện tụng gây tốn thời gian và chi phí.

Để hạn chế tình trạng này, một số ngân hàng và ví điện tử đã triển khai các tính năng mới dựa trên AI nhằm tự động hóa phần lớn thao tác nhập liệu, giảm rủi ro sai thông tin khi chuyển khoản.

"Paste to Pay" trên ChatPay - TPBank

Với “Paste to Pay”, người dùng chỉ cần sao chép tin nhắn chứa thông tin chuyển khoản và dán vào ChatPay trên ứng dụng TPBank. Hệ thống sẽ tự động nhận diện số tài khoản, ngân hàng và số tiền, sau đó điền vào các trường tương ứng. Người dùng chỉ cần bổ sung nội dung chuyển tiền rồi xác nhận giao dịch.

Tính năng này vận hành dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), giúp ứng dụng "đọc hiểu" cả những tin nhắn chứa ký tự viết tắt, lỗi chính tả hoặc cú pháp tự nhiên. Dù người dùng nhập "500K", "5tr" hay "1.500.000", hệ thống vẫn nhận diện chính xác số tiền. Khi trong tin nhắn có nhiều khoản cần chuyển, AI có thể tự động cộng tổng.

Với các giao dịch giá trị lớn, ứng dụng cũng tự động phóng to số tiền (cả chữ và số) để người dùng kiểm tra lại, hạn chế rủi ro nhầm lẫn.

"Paste to Pay" trên ChatPay - TPBank

“Chuyển tiền nhanh AI” - Cake by VPBank

Ngân hàng số Cake by VPBank cũng vừa giới thiệu tính năng “Chuyển tiền nhanh AI” – cho phép người dùng chuyển khoản nhanh chóng bằng cách dán hình ảnh hoặc tin nhắn có chứa thông tin ngân hàng, số tài khoản… mà không cần nhập tay thủ công.

AI của Cake có thể nhận diện và điền cùng lúc bốn trường: ngân hàng, số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản. “Chuyển tiền nhanh AI” còn có khả năng phân tích nội dung tổng hợp, tính toán tổng số tiền từ nhiều dòng văn bản khác nhau.

Theo ghi nhận, tính năng này đặc biệt hữu dụng cho nhóm người dùng thường xuyên nhận thông tin chuyển khoản qua ảnh chụp hóa đơn, tin nhắn trao đổi hoặc ghi chú viết tay. Việc tự động hóa nhập liệu giúp giảm thời gian thao tác và hạn chế sai sót trong quá trình điền thông tin.

“Copy & Dán để chuyển tiền” - Momo

Không chỉ ngân hàng, các ví điện tử cũng tham gia cải thiện trải nghiệm chuyển khoản. MoMo triển khai tính năng cho phép người dùng chỉ cần sao chép nội dung tin nhắn hoặc mã QR và dán vào thanh tìm kiếm trên ứng dụng. Hệ thống sẽ tự động lọc và tách các thông tin như tên ngân hàng và số tài khoản để người dùng tiếp tục chuyển khoản mà không phải nhập lại từng phần.

“Copy & Dán để chuyển tiền” - Momo

Chuyển tiền trong Chat - Zalo

Bên cạnh ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, các nền tảng nhắn tin như Zalo cũng phát triển tính năng hỗ trợ chuyển khoản ngay trong cửa sổ chat.

Để chuyển khoản nhanh qua tin nhắn Zalo, người nhận chỉ cần nhắn tin theo cú pháp "Tên ngân hàng + Số tài khoản". Ngay lập tức, Zalo sẽ tạo một thẻ thông tin tài khoản để người chuyển có thể sử dụng. Khi người chuyển nhìn thấy thẻ này, chỉ cần chọn "Chuyển tiền", nhập số tiền và nội dung, sau đó chọn ngân hàng mà mình sử dụng. Zalo sẽ mở ứng dụng ngân hàng tương ứng để người dùng đăng nhập và xác nhận giao dịch như thông thường. Nhờ vậy, giao dịch được thực hiện ngay trong cuộc trò chuyện mà không cần tự nhập lại thông tin tài khoản.

Về bản chất, việc xử lý chuyển khoản vẫn được thực hiện hoàn toàn trên ứng dụng ngân hàng; Zalo đóng vai trò hỗ trợ nhận diện thông tin và rút ngắn các bước nhập liệu. Hiện, Zalo đã liên kết với 24 ngân hàng để triển khai dịch vụ này.

Chuyển tiền trong Chat - Zalo

Dù mỗi ngân hàng có cách triển khai khác nhau, điểm chung là sử dụng AI và nhận diện văn bản để tự động hóa thao tác nhập dữ liệu chuyển khoản. Những giải pháp này không chỉ rút ngắn thời gian chuyển tiền mà còn giúp hạn chế nhầm lẫn.