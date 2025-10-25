Điều Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Hà không còn muốn che giấu nữa

Đám cưới của TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã khép lại nhưng hội ăn cưới online vẫn đang luỵ, ao ước có một hỷ sự trọn vẹn như vậy. Và một trong những chi tiết được bàn mãi bàn hoài không chán là ánh mắt của TGĐ Sơn Hải dành cho cô vợ nhỏ.

Viết Vương - Đỗ Hà (Ảnh: Linh Lê Chí)

Trong suốt những ngày diễn ra loạt nghi lễ cưới hỏi, từ nạp tài và xin dâu ở Thanh Hoá đến lễ cưới chính thức ở Quảng Trị, lúc nào Viết Vương cũng chỉ tập trung vào vợ.

Chẳng hạn như khoảnh khắc đưa Đỗ Hà từ nhà ra xe dâu, vì thấy vợ và mẹ vợ xúc động mà Viết Vương chỉ chăm chăm nhìn đầy lo lắng, còn mình thì bước đi không cần nhìn đường. Hay khi dắt tay vợ trên sân khấu, chú rể cũng chỉ quay đầu hướng về vợ, gương mặt rạng rỡ vô cùng.

Viết Vương luôn nhìn Đỗ Hà (Nguồn: @hn97993)

Bước đi không cần nhìn đường luôn hả chú rể ơi? (Nguồn: @hn97993)

Lúc bước lên sân khấu cũng chỉ thấy Viết Vương chăm chú nhìn vợ (Nguồn: @haituan1204)

Cũng chính vì những biểu hiện vui buồn dựa vào nét mặt vợ của TGĐ mà cư dân mạng càng thích thú hơn. Nhiều người nửa đùa nửa thật: Yêu kín đáo quá lâu rồi, giờ "tổng tài" không còn muốn che giấu tình cảm dành cho vợ nữa. Đám cưới chính là thời điểm để anh phơi bày tất cả sự thật!

“Ảnh đi không nhìn đường vậy ta? À, chắc là để coi vợ cười hay khóc thì mình làm theo”, “Đi 3 bước nhìn vợ 1 lần. Chọn công khai ngay trong đám cưới thì ai làm lại”, “Ánh mắt anh là sao ạ? Là mình dắt vợ ra tới cổng rồi vẫn sợ vợ đổi ý hả? Cứ đi 3 bước dòm vợ 1 bước”, “Nhìn chú rể làm tui nhớ ngày cưới chồng tui cũng y vậy. Trộm vía 10 năm chưa bao giờ to tiếng, vợ con là nhất”, “Ánh mắt ông chú rể kìa trời. Kiểu say đắm vợ”, “Anh này thương vợ lắm nè, cứ nhìn vợ miết luôn không biết giấu yêu thương đi đâu luôn á,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Đáng nói là không phải chỉ đến bây giờ - ngày đưa nàng về dinh, Viết Vương mới có ánh mắt si tình như vậy.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh Viết Vương - Đỗ Hà đi công tác Hàn Quốc từ hồi đang hẹn hò cũng nhận về nhiều sự chú ý. Thời điểm đó, cặp đôi chưa công khai mối quan hệ nhưng đã luôn đồng hành cùng đối phương.

Trong khoảnh khắc này Viết Vương đứng phía sau Đỗ Hà, nhìn cô được đối tác chào đón với ánh mắt tự hào. Khi cả 2 ngồi cạnh nhau, TGĐ Sơn Hải cũng quay sang tập trung nói chuyện cùng vợ, khiến người xem phải xuýt xoa khẳng định: "Chất liệu người chồng" tôi mong muốn chính là đây!

+ 1 máy ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi nhé! (Nguồn: @hauhan1516)

Một số khoảnh khắc khác trong hỷ sự của Đỗ Hà - Viết Vương cho thấy trong mắt chú rể chỉ có vợ:

Đáp lại, Đỗ Hà cũng có nụ cười xinh đẹp nhất! (Ảnh: Linh Lê Chí)

Như một bức tranh thế này bảo sao dân tình vẫn đang luỵ đám cưới Đỗ Hà (Ảnh: Linh Lê Chí)