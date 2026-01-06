Digiworld lập kỷ lục mới, chính thức cán mốc tỷ USD doanh thu năm 2025

Trên fanpage Facebook, CTCP Thế Giới Số (Digiworld - mã DGW) vừa báo cáo doanh thu quý 4/2025 ở mức kỷ lục 8.200 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ các ngành hàng kinh doanh cốt lõi.

Trong đó, laptop và máy tính bảng dẫn đầu tăng trưởng hơn 80% – phản ánh rõ xu hướng nâng cấp máy tính AI và làn sóng chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. So với Quý 3, mảng điện thoại đã lội ngược dòng với tăng trưởng hơn 20% sovới cùng kỳ với sự đóng góp từ tất cả sản phẩm điện thoại, đặc biệt là dòng Iphone 17 mới ra mắt.

Mảng thiết bị văn phòng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ 37%, đến từ tất cả các nhóm sản phẩm, nổi bật là nhóm server và IoTs. Các sản phẩm thiết bị gia dụng tiếp tục bứt tốc với mức tăng 55% nhờ mạng lưới phân phối mở rộng và danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng.

Ngoài ra, mảng hàng tiêu dùng cũng ghi nhận tăng trưởng dương với các sản phẩm chăm sóc cá nhân, nhà cửa từ Lion, đồ uống từ Abinbev và sữa dinh dưỡng y học từ Nestle.

Tính chung cả năm 2025, Digiworld ước tính đạt 26.748 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành kế hoạch năm đồng thời chính thức chinh phục cột mốc doanh thu USD.

Đánh giá về triển vọng năm 2026, VNDirect kỳ vọng mảng thiết bị văn phòng sẽ tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của Digiworld. Nhu cầu trang thiết bị văn phòng được hỗ trợ bởi hai yếu tố: (1) làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu và (2) sự mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Bên cạnh mảng thiết bị văn phòng, mảng gia dụng cũng sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của Digiworld trong tương lai, được hỗ trợ bởi (1) thị trường BĐS nhà ở phục hồi trong năm 2026 và (2) xu hướng tích hợp AI lên đồ gia dụng.

Trong năm 2026, Digiworld dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều mẫu mới thuộc mảng Thiết bị văn phòng, Thiết bị gia dụng, và một ngành hàng mới liên quan đến xe điện – nhưng không chỉ bao gồm xe điện, xe hơi mà cả phụ tùng và các sản phẩm liên quan. Theo đó, VNDirect kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của Digiworld sẽ cải thiện lên 9,7% vào năm 2026.