Hodeco ‘rót’ 100 tỷ đồng góp vốn thành lập công ty có trụ sở đặt tại TP.HCM

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty TNHH Ngôi Sao Tam Thắng.

Cụ thể, doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của Hodeco là 50%, tương ứng giá trị vốn góp 100 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại tầng 3 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TP.HCM.

Bên cạnh đó, Hodeco cũng thông qua việc cho phép Ngôi Sao Tam Thắng ký hợp đồng nhận chuyển nhượng, vay vốn phát triển dự án tại khu đất 1,2 ha thuộc khu vực Bãi sau, TP.Vũng Tàu (nay là TP.HCM).

Trong một diễn biến khác, ngày 8/1/2026 vừa qua, Hodeco đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026 và Hội nghị người lao động năm 2026.

Tại Hội nghị, ông Lê Viết Liên- Tổng Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 với doanh thu ước đạt 1.320 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu đã đề ra (1.651 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 636 tỷ đồng, hoàn thành vượt 50% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong năm 2025 (424 tỷ đồng).

Nguồn: Hodeco

Trong năm 2026, Hodeco lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu dự kiến đạt 2.005 tỷ đồng, tăng 52% so với doanh thu ước đạt được trong năm 2025.

Tuy nhiên, doanh nghiệp dự kiến mang về lợi nhuận sau thuế chỉ 486 tỷ đồng, giảm 23,6% so với kế hoạch lợi nhuận ước đạt được trong năm 2025.

Nguồn: Hodeco

Trước đó, ngày 25/12/2025, Hodeco đã hoàn tất phân phối toàn bộ gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HDC425001 cho 4.875 nhà đầu tư. Trong đó, 4,91 triệu trái phiếu được phân bổ cho 4.862 cá nhân và 85.614 trái phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư tổ chức.

Trái phiếu dự kiến được chuyển giao trong quý I-II/2026. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Sau khi trừ đi chi phí, Hodeco thu ròng 498,7 tỷ đồng sau đợt chào bán. Số tiền này được dùng để cơ cấu nợ của công ty.

Số lượng cổ phiếu nói trên bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong 2 đợt. Đợt 1 thực hiện chuyển đổi 40% lượng cổ phiếu sau 01 năm phát hành. Đợt 2 chuyển đổi lượng còn lại vào ngày đáo hạn. Tỷ lệ chuyển đổi 1:10 tức mỗi trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Sau đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, tổng nợ phải trả của HDC tăng lên mức 3.488 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu tăng từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.



