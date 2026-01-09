Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu bất động sản nằm sàn, VN-Index vẫn lập đỉnh mới

09-01-2026 - 17:52 PM | Thị trường chứng khoán

Hôm nay (9/1), VN-Index lập đỉnh mới, tiến sát mốc 1.870 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh. Trong khi đó, hàng loạt cổ phiếu bất động sản bị bán tháo và rơi xuống giá sàn.

Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ rệt trên thị trường. VN-Index tăng hơn 12 điểm và tiến sát mốc 1.870 điểm, song số cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo. Lực đẩy cho chỉ số chính tiếp tục đến từ nhóm ngân hàng quốc doanh, trong khi bất động sản chìm sâu trong sắc đỏ, nhiều mã giảm sàn.

VN-Index tiến sát mốc 1.870 điểm.

Điểm sáng lớn nhất đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là các nhà băng quốc doanh. Nếu như phiên trước VCB tăng trần thì sang ngày 9/1 dòng tiền chuyển hướng sang BID.

Cổ phiếu BIDV tăng kịch trần 6,97%, dư mua giá trần hơn 2,8 triệu đơn vị, đánh dấu phiên tăng mạnh thứ ba liên tiếp. Cùng với đó, VCB tiếp tục tăng 6,8%, CTG tăng 6,7%, đều giao dịch sôi động với giá trị khớp lệnh lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Chỉ riêng bộ ba VCB, BID, CTG đã đóng góp hơn 16 điểm cho VN-Index, gần như “gánh” toàn bộ phần tăng của chỉ số trong phiên. Ngoài ra, MBB tăng 2,63%, TCB tăng 1,81% cũng góp phần củng cố vai trò dẫn dắt của nhóm ngân hàng. Dù vậy, sự tích cực không lan tỏa đều trong toàn ngành. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác lại giảm khá sâu như VPB (-3,42%), HDB và STB giảm trên 3%, LPB, EIB, ACB cũng chịu áp lực điều chỉnh.

Trái ngược hoàn toàn với nhóm trụ, cổ phiếu bất động sản trở thành tâm điểm tiêu cực của thị trường. Hàng loạt mã giảm mạnh, thậm chí giảm sàn như TCH, HHS, PDR, SGR, DXS, CII, BII. Nhiều cổ phiếu đầu ngành khác cũng mất trên 5% giá trị, như NVL giảm 5,64%, DXG giảm 6,06%, DIG, QCG, BCR đồng loạt lao dốc. Dòng tiền đầu cơ có dấu hiệu dịch chuyển.

Sự suy yếu còn lan sang nhóm midcap, ghi nhận ở hầu hết nhóm, khiến tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” ngày càng rõ nét, dù chỉ số chung vẫn tăng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,34 điểm (0,67%) lên mức 1.867,9 điểm. HNX-Index giảm 2 điểm (0,8%) xuống 247,10 điểm. UPCoM-Index tăng 0,25 điểm (0,2%) lên 121,83 điểm

Thanh khoản duy trì mức cao, giá trị giao dịch HoSE hơn 38.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 787 tỷ đồng, tập trung vào VCB, VHM, MBB, BID, CTG, BSR, VIC, TCB…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

