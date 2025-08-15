Digiworld tham vọng tăng trưởng kép 15-25%/năm, sắp “lấn sân” sang một ngành hàng mới trong lĩnh vực xe

Tại hội thảo lần này, đại diện Ban lãnh đạo Digiworld và chuyên gia phân tích HSC đã giúp nhà đầu tư tìm hiểu những thông tin vô cùng giá trị về ngành hàng tiêu dùng bán lẻ, mô hình và chiến lược kinh doanh độc đáo của Digiworld.

Tiêu dùng kỳ vọng tiếp đà phục hồi trong nửa cuối năm

Mở đầu buổi hội thảo, bà Trần Hương Mỹ, Giám đốc Nghiên cứu Ngành Hàng tiêu dùng, HSC đã có những cập nhật về bối cảnh tình hình kinh tế nói chung và triển vọng ngành hàng tiêu dùng nói riêng. Theo bà Mỹ, Chính phủ đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với những chính sách vô cùng quyết liệt.

Thứ nhất là chính sách tài khóa nới lỏng, các chính sách thu hút FDI. Cụ thể, kế hoạch đầu tư công năm 2025 cao kỷ lục 875 nghìn tỷ, tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2025, đạt mức tăng 25,4% so với cùng kỳ, tương đương 40,7% kế hoạch cả năm 2025 của Chính phủ.

Trong khi đó, vốn FDI giải ngân (13,6 tỷ USD) và vốn FDI đăng ký (24,1 tỷ USD) đều ghi nhận mức tăng trưởng vững chắc, lần lượt tăng 8,4% và 27,3% so với cùng kỳ, riêng FDI giải ngân đạt mức cao nhất cho giai đoạn 7 tháng trong vòng mười năm qua.

Bên cạnh đó, chính sách nới lỏng tiền tệ cũng được áp dụng, dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2025 sẽ đạt tối thiểu 18%, cao nhất trong 8 năm trở lại đây. Theo chuyên gia HSC, môi trường lãi suất thấp được duy trì nhờ NHNN liên tục hỗ trợ thanh khoản qua kênh OMO, chủ yếu từ tháng 6 tới nay.

Bà Trần Hương Mỹ cũng chỉ ra 4 trụ cột quan trọng để đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới là 4 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết 68 (Phát triển kinh tế tư nhân), Nghị quyết 66 (Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật), Nghị quyết 59 (Hội nhập quốc tế) và Nghị quyết 57 (KHCN & Đổi mới sáng tạo).

Với riêng ngành hàng tiêu dùng, chuyên gia HSC cho rằng nhu cầu tiêu dùng vẫn đang trên đà phục hồi dù tốc độ chưa đạt như kỳ vọng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh số bán lẻ hàng hóa dịch vụ đã tăng 9,3%, một phần nhờ vào lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức khá ổn định 3,3% so với cùng kỳ. Dù vậy không thể phủ nhận thực tế rằng niềm tin người tiêu dùng vẫn đang ở mức thấp. Trích dẫn nguồn báo cáo từ Kantar World Panel, bà Mỹ cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã chạm đáy trong quý 2 năm nay, thậm chí thấp hơn giai đoạn Covid năm 2021.

HSC nâng dự phóng GDP 2025 và 2026 lên lần lượt là 7,3% và 7,1%. Chuyên gia HSC kỳ vọng những biện pháp quyết liệt của Chính phủ sẽ tạo sự lan tỏa đến thu nhập và sau đó đến tiêu dùng, dự đoán tới quý 4 doanh số bán lẻ có thể đạt mức tăng trưởng 11% và trong đó những mặt hàng không thiết yếu sẽ có không gian tăng trưởng lớn hơn những mặt hàng thiết yếu. Dự báo chi tiêu cho sản phẩm không thiết yếu sẽ tăng hai chữ số trong năm 2026 so với mức tăng trưởng một chữ số của các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

Tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tỷ đô: Có thể là 1 tỷ đô hoặc nhiều tỷ đô

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT Digiworld thể hiện niềm phấn khích trước tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế nói chung. Theo ông Việt, Digiworld từ lâu đã đi theo chiến lược 3 chữ C: Con người - Cơ sở vật chất - Cơ hội. Với bối cảnh kinh tế hiện nay, cơ hội rất nhiều và doanh nghiệp tự tin sẽ nắm bắt được đểtiếp tục đà tăng trưởng của mình.

Chia sẻ về hành trình kiến tạo thị trường, Chủ tịch Digiworld cho biết những thành công đến từ tầm nhìn, sứ mệnh cũng như giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đã xây dựng cho các thành viên. Cụ thể hơn, Digiworld xác định tầm nhìn sẽ trở thành công ty tỷ đô – không chỉ về vốn hóa mà còn cả quy mô doanh thu, lợi nhuận và trong quá trình hoạt động của mình, Digiworld sẽ được xã hội ghi nhận đóng góp vai trò nâng tầm Việt Nam. Con người của Digiworld cũng đều được tưởng thưởng xứng đáng, thực hiện mục đích cuộc đời mình và luôn hướng tới tạo dựng thị trường mới.

Theo Chủ tịch Digiworld, trong 10 năm kể từ khi niêm yết, doanh nghiệp đã tăng giá trị cho cổ đông gấp 8 lần, trong đó doanh thu tăng gấp 6 lần, lợi nhuận gấp 5 lần và vốn hóa gấp 7 lần. DGW chưa có quý nào bị lỗ, và ROE trung bình đạt 21% dù trải qua nhiều thăng trầm – một con số ấn tượng với bất kỳ doanh nghiệp niêm yết nào. Đặc biệt, DGW tự hào là doanh nghiệp không cần huy động thêm vốn kể từ khi lên sàn, nhưng vẫn đều đặn chia cổ tức tiền mặt – tổng cộng gần 700 tỷ đồng cho cổ đông.

"Với sự hiểu biết thị trường, chúng tôi tự tin rằng trong tương lai có thể tạo ra thêm những mảng thị trường mới, gần nhất Digiworld dự kiến giới thiệu các sản phẩm liên quan tới server AI chạy các bài toán của dữ liệu doanh nghiệp. Tôi tin rằng nếu giá thành phần cứng hợp lý cũng như công nghệ hỗ trợ phần mềm tốt sẽ tạo ra một thị trường mới trong tương lai", ông Việt cho hay.

Digiworld tự tin duy trì tốc độ tăng trưởng kép 15%-25%/năm với 3 ngành hàng chính

Riêng về tình hình kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 11.251 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận ròng đạt 222 tỷ đồng, tăng 22% so với nửa đầu năm 2024 qua đó hoàn thành 42% mục tiêu lãi cả năm. Mặc dù chưa đi hết nửa chặng đường quý 3 song doanh nghiệp đã có ước tính KQKD với doanh thu kỳ vọng tăng 12% so với cùng kỳ lên 7.000 tỷ và lãi ròng tăng 23% lên 150 tỷ.

Với cả năm 2025, Digiworld kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận ròng đạt lần lượt 25.450 tỷ và 523 tỷ đồng, tăng trưởng 15%-18% so với năm trước. Ông Việt cho biết doanh nghiệp tự tin với kế hoạch kinh doanh này và phấn đấu để đạt mức cao hơn, đặc biệt là lợi nhuận ròng trong bối cảnh những sản phẩm có biên lợi nhuận dày hơn ngày càng đóng góp tỷ trọng cao hơn.

Tại hội thảo, ông Đoàn Hồng Việt cũng chia sẻ định hướng chiến lược phát triển đến năm 2030. Digiworld sẽ duy trì 45+ thương hiệu hiện hữu, mỗi năm bổ sung trên 3 thương hiệu toàn cầu, nâng năng lực sản xuất. Doanh nghiệp cũng sẽ tích cực đa dạng hóa chiều ngang thông qua việc mở rộng danh mục, gia nhập trên 2 ngành hàng mới, mục tiêu mỗi năm có ít nhất 1-2 thương vụ M&A, cũng như tối ưu cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành, ứng dụng các nền tảng như S/4HANA và hệ thống dữ liệu tin cậy. Digiworld sẽ phân bổ vốn một cách hợp lý, với cổ tức tiền mặt xấp xỉ 40% lợi nhuận và 60% còn lại sẽ dành cho phát triển.

Doanh nghiệp cũng quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kép hai chữ số, tối thiểu 15%/năm, luôn luôn bổ sung sản phẩm mới vào ngành hàng cũ, cải thiện giá bán trung bình cho ngành hàng cũ cũng như phát triển ngành hàng mới. Động lực trong ngắn hạn 1-3 năm tới của Digiworld sẽ là sản phẩm thiết bị văn phòng (dựa trên nhu cầu về chuyển đổi số); thiết bị gia dụng (dựa trên quá trình đô thị hóa và mở rộng nhãn hàng) và một ngành hàng mới liên quan tới ‘automotive’ – không chỉ là xe điện, xe hơi mà cả phụ tùng và các sản phẩm liên quan. Ông Việt nhấn mạnh quy mô của ngành hàng mới này rất lớn và mức độ phân mảnh của các nhà phân phối khá cao và đó là dư địa cho Digiworld.

Theo ông Việt, Digiworld sẽ không bỏ tiền ra để giành lấy thị phần một cách khốc liệt sau đó mới kiếm lợi nhuận, thay vào đó doanh nghiệp sẽ hướng tới phát triển bền vững, vừa tăng doanh thu vừa tăng thị phần đi kèm với kiếm thêm lợi nhuận, mức tăng trưởng 25%/năm là con số đẹp cho kỳ vọng của doanh nghiệp.

Với riêng ngành hàng gia dụng, Chủ tịch Digiworld cho biết hiện sản phẩm TV của Xiaomi đang đóng góp lớn nhất về doanh thu, kế đến là các sản phẩm gia dụng nhỏ như Philips, Cuckoo, Sunhouse, Hòa Phát... Ông Việt cho biết thêm cuối quý 3 tới đầu quý 4, doanh nghiệp sẽ mở rộng ngành hàng điện máy, điện lạnh của Xiaomi và kỳ vọng đây cũng sẽ là một trong những động lực tăng trưởng cho sản phẩm gia dụng.