Định đoạt số phận chiếc Boeing bị 'bỏ rơi' 18 năm ở sân bay Nội Bài

07-09-2025 - 20:50 PM | Xã hội

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, thống nhất phương án giao chiếc máy bay Boeing B727-200 bị "bỏ rơi" nhiều năm tại sân bay Nội Bài cho Học viện Hàng không Việt Nam sử dụng làm giáo cụ thực hành.

Theo Bộ Tài chính, chiếc máy bay Boeing B727-200 từng thuộc sở hữu của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines (Campuchia), đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, là tài sản công giao cho Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chủ trì xử lý theo phương án bán đấu giá.

Tuy nhiên, việc bán đấu giá gặp vướng mắc do giá trị thấp, khó tìm đối tác mua. Sau rà soát, Bộ Xây dựng đề xuất chuyển giao cho Học viện Hàng không. Vì theo tính toán, nếu mua máy bay mới từ nước ngoài làm giáo cụ có thể tốn khoảng 500 tỷ đồng, trong khi tận dụng chiếc B727-200 chỉ mất 8,7 - 9,7 tỷ đồng.

Nghiên cứu đề xuất, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) khẳng định phương án này khả thi, tiết kiệm và phục vụ thiết thực công tác đào tạo. Học viện Hàng không cũng cam kết tự chi trả toàn bộ chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, không dùng ngân sách Nhà nước.

Định đoạt số phận chiếc Boeing bị 'bỏ rơi' 18 năm ở sân bay Nội Bài- Ảnh 1.

Máy bay Boeing 727-200 của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines. Ảnh: CNQ.

Cục HKVN thông tin, máy bay B727-200 đỗ tại sân bay Nội Bài từ ngày 1/5/2007. Sau đó, máy bay này bị xóa đăng ký quốc tịch Campuchia và phía Campuchia cho phép Việt Nam xử lý máy bay theo quy định pháp luật hiện hành.

Tháng 6/2015, qua kiểm tra tình trạng kỹ thuật, Cục HKVN đánh giá, chiếc máy bay được sản xuất năm 1975, có tình trạng kỹ thuật xuống cấp trầm trọng, không thể phục hồi và không đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay theo quy định của Việt Nam và quốc tế.

Năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước và phương án xử lý đối với máy bay Boeing B727-200, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, quyết định của Bộ Tài chính chưa xác định rõ đơn vị được giao quản lý và sử dụng tài sản .

Trong nhiều năm qua, ngoài Học viện Hàng không cũng từng có không ít đơn vị đề xuất được sử dụng máy bay Boeing của Campuchia. Điển hình là Bộ Công an từng đề nghị sử dụng máy bay để diễn tập chống khủng bố.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài muốn dùng máy bay cho việc diễn tập phòng cháy chữa cháy và an ninh an toàn hàng không. Bộ Tư lệnh đặc công từng đề xuất cơ chế sử dụng máy bay cũ này. Thậm chí, có doanh nghiệp từng đề xuất đổi bánh, kẹo, rượu bia lấy máy bay Boeing 727-200 với trị giá 3 tỷ đồng.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

