Đỉnh núi xuất hiện trong “Ai là triệu phú”: Nằm ở ranh giới Lào Cai và Lai Châu, thuộc hàng top Việt Nam

11-03-2026 - 06:32 AM

Trong 4 đáp án, bạn chọn đáp án nào?

Một câu hỏi xuất hiện trên sóng Ai là triệu phú từng khiến không ít người chơi lẫn khán giả phải chần chừ: “Đỉnh núi nào nằm ở ranh giới giữa Lào Cai và Lai Châu, còn được gọi là Bạch Mộc Lương Tử?”. Không ồn ào như Fansipan, cũng không được nhắc đến dày đặc trên các bản đồ du lịch đại chúng, cái tên ấy lại mở ra câu chuyện về một ngọn núi cao, khó chinh phục và mang vẻ đẹp nguyên bản hiếm có ở Tây Bắc.

Đỉnh núi nằm trên ranh giới hai tỉnh, cao hơn 3.000 m

Đáp án của câu hỏi là Kỳ Quan San , còn được biết đến với tên gọi Bạch Mộc Lương Tử . Theo các tài liệu địa lý và bản đồ địa hình quốc gia, đỉnh núi này nằm đúng trên ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu. Phía Lào Cai, Kỳ Quan San thuộc địa phận xã Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát); phía Lai Châu giáp với xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ).

Về độ cao, Kỳ Quan San đạt khoảng 3.046 m so với mực nước biển, được xếp vào nhóm những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chỉ sau một số đỉnh nổi tiếng của dãy Hoàng Liên Sơn. Theo thông tin từ các tài liệu đo đạc địa hình do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam công bố, đây là một trong số ít ngọn núi ngoài Fansipan vượt mốc 3.000 m, giữ vai trò quan trọng về mặt địa hình và sinh thái ở khu vực Tây Bắc.

“Bạch Mộc Lương Tử” – cái tên gợi mây, rừng và độ cao hiểm trở

Tên gọi Bạch Mộc Lương Tử không phải là cách đặt ngẫu nhiên. Theo các tài liệu giới thiệu du lịch địa phương và cách lý giải phổ biến trong cộng đồng bản địa, “Bạch” gợi đến màu trắng của mây mù bao phủ quanh năm, “Mộc” chỉ những cánh rừng rậm rạp, còn “Lương Tử” là cách gọi cổ, ám chỉ vùng núi cao, hiểm trở, ít dấu chân người.

Thông tin từ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, khu vực Kỳ Quan San sở hữu hệ rừng nguyên sinh với nhiều tầng thực vật, rêu, địa y, trúc lùn và các loài cây đặc trưng của vùng núi cao. Đây không chỉ là không gian cảnh quan đẹp mà còn đóng vai trò quan trọng trong giữ nước, điều hòa khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái đầu nguồn cho cả khu vực hạ lưu.

Trekking Kỳ Quan San: đẹp nhưng không dễ

Khác với nhiều điểm du lịch đã được thương mại hóa, Kỳ Quan San hiện nay được xếp vào nhóm điểm trekking có kiểm soát, không mở cửa tự do cho khách tham quan đại trà. Theo thông tin từ UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) và UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu), du khách muốn chinh phục đỉnh núi này thường phải đi theo nhóm có porter hoặc người dẫn đường địa phương, đồng thời thông báo lộ trình với chính quyền sở tại nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ rừng.

Các tuyến trekking phổ biến hiện nay xuất phát từ phía Lào Cai (Sàng Ma Sáo) hoặc phía Lai Châu (Sin Suối Hồ), với thời gian trung bình 2 ngày 1 đêm. Địa hình đặc trưng là rừng già rậm rạp, dốc cao liên tục, thời tiết thay đổi nhanh. Nhiệt độ ban đêm trên độ cao hơn 2.500 m có thể xuống dưới 10°C, thậm chí thấp hơn vào mùa đông.

Theo chia sẻ của nhiều du khách từng trải nghiệm, phần thưởng cho hành trình vất vả ấy là biển mây dày, kéo dài đến tận chân trời, những buổi sáng bình minh trong làn sương mờ và cảm giác “đứng giữa trời” đúng nghĩa. Tuy vậy, họ cũng nhấn mạnh đây không phải cung leo núi dành cho người mới, càng không phù hợp với tâm lý “check-in nhanh”.

Từ góc độ quản lý du lịch, Kỳ Quan San được định hướng là điểm khám phá thiên nhiên gắn với bảo tồn, thay vì khai thác đại trà. Trích các tài liệu quy hoạch du lịch sinh thái của địa phương, việc hạn chế lượng khách và kiểm soát hoạt động trekking nhằm tránh tác động tiêu cực đến rừng nguyên sinh và hệ sinh thái nhạy cảm của vùng núi cao.

Có lẽ vì thế, Kỳ Quan San vẫn giữ được nét “ẩn mình” hiếm có giữa thời điểm nhiều đỉnh núi Tây Bắc đã trở nên quen mặt trên mạng xã hội. Từ một câu hỏi trên sóng truyền hình, ngọn núi với biệt danh Bạch Mộc Lương Tử dần hiện lên không chỉ như một đáp án kiến thức, mà còn là biểu tượng cho vẻ đẹp nguyên sơ, thầm lặng và đầy thử thách của núi rừng Việt Nam.

Choáng ngợp trước khoảnh khắc 'nhật chiếu kim sơn" trên đỉnh núi tuyết 7.500 m

