DN công bố BCTC sáng 18/7: Thêm DN thép báo lỗ, Công ty Chứng khoán, dệt may lãi gấp đôi

Các doanh nghiệp đáng chú ý đã công bố BCTC quý 2/2023:

Thép Thủ Đức - Vnsteel (TDS) ghi nhận doanh thu quý 2 giảm 38% so với cùng kỳ nhưng giá vốn giảm mạnh hơn giúp TDS lãi gộp 2,5 tỷ thay vì lỗ như cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên do năm ngoái TDS có khoản hoàn nhập chi phí lương dự phòng trích trước 10,5 tỷ đồng nên kết quả, TDS lỗ trước thuế trong quý 2/2023 gần 4 tỷ đồng trong khi quý 2 năm ngoái lỗ 2,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, TDS lãi 1,7 tỷ, giảm 78% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu và thu nhập khác của Chứng khoán Agriseco trong quý 2 đạt hơn 87 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ nhưng do công ty được ghi nhận hoàn nhập dự phòng khoản phải thu khó đòi khiến chi phí giảm nên Agriseco báo lãi trước thuế quý 2 tăng 97% đạt 52 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, Agriseco lãi 107 tỷ, tăng 22%.

Dệt May Huế (HDM) ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 319,1 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn ở mức 53 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. LNTT gấp gần hai lần cùng kỳ đạt 25,3 tỷ đồng do tiết giảm chi phí.

Lũy kế 6 tháng, Dệt may Huế ghi nhận doanh thu thuần 923 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện cùng kỳ năm trước và LNTT giảm 35% còn 47 tỷ đồng.

Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn lỗ quý 2 là 155 triệu đồng và 6 tháng lỗ 340 triệu đồng.