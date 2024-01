DN cùng AEON làm siêu thị lớn nhất miền Bắc: Thu hàng nghìn tỷ mỗi năm từ bán than cho Hòa Phát, EVN, PVN... sở hữu nhiều 'đất vàng' tại Hải Phòng, Hà Nội

Vào ngày đầu năm 2024, UBND TP Hạ Long, tập đoàn Việt Phát (mã chứng khoán: VPG) và công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động dự án trung tâm thương mại lớn nhất miền Bắc tại phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.



Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Việt Phát - nhà phát triển dự án trung tâm thương mại thành phố Hạ Long cho biết, dự án có tổng mức đầu tư trên 5.200 tỷ đồng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 1/1/2026.

Được biết, dự án trung tâm thương mại thành phố Hạ Long có diện tích 130.424 m2 được UBND thành phố này phê duyệt tại Quyết định số 218 ngày 8/8/2023. Trong đó, đất xây dựng trung tâm thương mại là 91.210 m2, đất đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung là 39.215 m2.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành thủ tục hành chính liên quan vào quý 1/2024; thi công xây dựng công trình từ quý 1/2024 đến Quý 4/2025 và sẽ đưa vào hoạt động từ quý 4/2025 đến quý 1/2026.

Đối tác hợp tác thực hiện dự án này với Việt Phát là Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam thuộc tập đoàn Aeon Mall Nhật Bản, là tập đoàn chuyên phát triển về trung tâm thương mại hàng đầu thế giới. Trong những năm qua, Việt Phát cùng Aeon Mall đã và đang hợp tác phát triển nhiều trung tâm thương mại ở các tỉnh thành và đã thành công đưa trung tâm thương mại Aeon Mall Lê Chân Hải Phòng đi vào hoạt động năm 2020.

Theo tìm hiểu, Việt Phát khởi đầu từ một công ty dịch vụ vận tải chuyên vận tải nội địa được thành lập từ năm 2008 . Công ty nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển mạnh về sản xuất kinh doanh các nguyên liệu khoáng sản và dịch vụ vận tải nội địa tại Việt Nam.



Đến thời điểm hiện tại, hoạt động chính của Việt Phát là kinh doanh, xuất nhập khẩu và cung cấp quặng sắt và than cho các nhà máy thép và nhà máy nhiệt điện, cùng với một số dịch vụ như vận tải, kho bãi,… Đây là nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu của nhiều nhà máy thép lớn như Hòa Phát, Gang thép Thái Nguyên, DONGBU, SAMINA,… và là đối tác cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN và PVN.



Trong lĩnh vực BĐS, theo báo cáo thường niên năm 2022, Việt Phát đang là chủ đầu tư 5 dự án "vàng" tại thành phố Hải Phòng và Hà Nội. Đầu tiên là khu nhà ở thương mại tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (tên thương mại là Việt Phát South City) với quy mô hơn 2,4 ha, tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng, bao gồm 174 căn nhà thấp tầng. Dự án này doanh nghiệp hợp tác đầu tư cùng CTCP Kosy (mã chứng khoán: KOS).



Tiếp đến là dự án Bắc Sông Cấm với quy mô khoảng 76,5 ha; dự án Cảng thủy nội địa Việt Phát tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, Hải Dương với quy mô gần 10 ha, tổng mức đầu tư 257 tỷ đồng. Bên cạnh đó là cụm công nghiệp Đò Nống tại An Dương, Hải Phòng (47 ha, 660 tỷ đồng); toà nhà số 2 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại 80 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng (800 tỷ đồng).



Đến tháng 5/2023, Việt Phát thông qua đơn vị thành viên là CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh cũng đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Thanh tại các xã Cấp Tiến và Tiên Thanh, thành phố Hải Phòng. Đơn vị tư vấn lập báo cáo là CTCP Môi trường và Xây dựng Long Giang.



KCN Tiên Thanh có quy mô khoảng 410,5 ha. Phía bắc giáp khu ruộng và khu dân cư xã Tiên Thanh; phía nam giáp mương thuỷ nông thuộc xã Cấp Tiến; phía đông giáp khu ruộng của 2 xã Tiên Thanh và Cấp Tiến; phía tây giáp sông Thái Bình. Tổng mức đầu tư của KCN Tiên Thanh là 4.597 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 919 tỷ đồng và vốn huy động là 3.678 tỷ đồng.



Tháng 8/2023, Việt Phát đã cùng hai đối tác Indonesia là Pt Sumber Global Energy Tbk và Pt Bintang Mitra Semestaraya Tbk trúng gói thầu hơn 6.000 tỷ đồng cung cấp than cho nhà máy Sông Hậu 1.

Xét về cơ cấu hơn 800 tỷ đồng vốn điều lệ, hiện ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT đang là cổ đông lớn khi sở hữu 20,6 triệu cổ phiếu VPG, chiếm tỷ lệ 25,8% vốn. Vợ ông là bà Lê Thị Thanh Lệ đang sở hữu 4,53% vốn.

Xét về tình hình kinh doanh, Việt Phát vẫn ổn định thu về hàng nghìn tỷ đồng doanh thu và hàng chục tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm. Tuy nhiên, trong năm 2021 công ty này đã báo lãi đột biến 421,3 tỷ đồng. Doanh thu tăng cùng các chi phí không có nhiều thay đổi là nguyên nhân giúp doanh nghiệp này lãi đậm.



Đến quý 3/2023, Việt Phát đã mang về 2.035 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức doanh thu kỷ lục của công ty này trong một quý. Trong đó, doanh thu từ bán than nhiệt chiếm phần lớn nhất trong tổng doanh thu của Việt Phát khi mang về 1.153 tỷ đồng, tăng 33%; doanh thu than cốc đạt 472 tỷ đồng, giảm 11,3%.

Tuy nhiên, do giá vốn và các chi phí tăng cao nên doanh nghiệp này chỉ thu về 24,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.