DN Hàn Quốc LS Eco Energy vẫn tiếp tục tăng cường hợp tác về đất hiếm với Việt Nam sau khi đối tác Hưng Thịnh bị khởi tố

Theo thông tin từ LS Eco Energy thuộc LS Cable & System - doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc ngành năng lượng - truyền tải điện, lãnh đạo doanh nghiệp vừa có buổi làm việc với Bộ Công Thương để tăng cường hợp tác về đất hiếm.

Ở cuộc gặp tuần trước, CEO LS Cable & System Koo Bon-kyu và CEO LS Eco Energy Lee Sang Ho trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long về các phương án đảm bảo nguồn cung đất hiếm ổn định và phát triển chuỗi giá trị tại Việt Nam.

Tại buổi gặp, phía LS đã đề xuất Chính phủ Việt Nam xem xét hỗ trợ về mặt thể chế như cải tiến các quy định liên quan đến cấp phép và bảo vệ môi trường đối với vật liệu, cũng như tạo điều kiện hợp tác với các doanh nghiệp khai khoáng trong nước.

LS Eco Energy cho biết đang hợp tác với các đơn vị nghiên cứu hàng đầu như Đại học Quốc gia Seoul... nhằm chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị nội địa tại Việt Nam. Công ty cũng đang tìm kiếm liên kết với các mỏ có tiềm năng cao để triển khai đầu tư và mang lại hiệu quả thực tiễn.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao đề xuất hợp tác từ phía LS và cho biết mô hình hợp tác giữa công nghệ Hàn Quốc và tài nguyên Việt Nam có thể nâng cao giá trị ngành này. Bộ Công Thương sẽ tích cực xem xét các chính sách cần thiết.

Tại Việt Nam, LS có một đối tác trực tiếp là  CTCP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) Hưng Thịnh trong một thương vụ được công bố tháng 1/2024. Theo thông tin từ LS Eco Energy, công ty sẽ mua oxit đất hiếm từ Hưng Thịnh để cung cấp neodymium và dysprosium cho các công ty nam châm vĩnh cửu của Hàn Quốc và nước ngoài. Số lượng có thể đạt 500 tấn/năm.

Tuy nhiên, tháng 11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh.

9 bị can bị khởi tố, trong đó có Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh, về 2 tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Bộ Công an, các bị can nêu trên đã có sai phạm trong việc khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; Khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.