Đỗ đại học danh tiếng được gia đình mở tiệc ăn mừng, nữ sinh nhập học 3 ngày liền đòi nghỉ học, thừa nhận: “Không thi lại sẽ hỏng cả tương lai”

Quyết định gây ngỡ ngàng sau 3 ngày nhập học

Năm 2019, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc nữ sinh Tiểu Vũ đã khiến cả gia đình tự hào vì khi trúng tuyển vào Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương ở Bắc Kinh. Đây là ngôi trường thuộc dự án 211 hàng đầu trong khối ngành kinh tế. Tiểu Vũ được cha mẹ tổ chức tiệc mừng nhập học linh đình, mời họ hàng, bạn bè đến đông đủ, chúc tụng và tặng quà.

Thế nhưng, chỉ 3 ngày sau khi nhập học, nữ sinh bất ngờ tuyên bố sẽ bỏ học để về nhà ôn thi lại. Theo chia sẻ của người thân, Tiểu Vũ từng rất phấn khởi khi nhận giấy báo trúng tuyển. Nhưng sau vài ngày làm quen môi trường mới, cô bộc lộ sự thất vọng. Nguyên nhân chính không nằm ở ngôi trường vốn có danh tiếng trong cả nước, mà ở chuyên ngành cô được phân vào.

Do quá trình xét tuyển điểm từ cao xuống thấp, Tiểu Vũ không được vào ngành mình mong muốn, mà phải chấp nhận học một ngành khác do hệ thống điều chỉnh. Không những vậy, Tiểu Vũ còn phát hiện ra ngành mình vào học có số lượng sinh viên đăng ký ít nhất, đây là ngành không hot và ít người muốn chọn. Chỉ sau ít ngày, cô nhận ra bản thân khó lòng theo đuổi lĩnh vực này.

Trong cuộc trò chuyện với cha mẹ, Tiểu Vũ thẳng thắn nói: “Con biết trường rất tốt, nhiều bạn ước ao không được. Nhưng đây không phải điều con muốn. Con cảm thấy hụt hẫng. Con muốn thử lại một lần để tìm trường và ngành phù hợp hơn. Nếu không thi lại mà cứ cố học, con sợ sẽ hỏng cả tương lai”.

Quyết định của Tiểu Vũ ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt trong gia đình. Người mẹ cố gắng thuyết phục rằng Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương là trường mơ ước của bao người. Tiểu Vũ đã có cơ hội quý giá thì không nên bỏ lỡ. Bà lo con gái sẽ tự đẩy mình vào cuộc cạnh tranh căng thẳng hơn, kết quả 1 năm sau chưa chắc đã tốt hơn.

Người cha thì tỏ ra bức xúc: “Tiệc mừng đã tổ chức, quà cũng nhận rồi. Giờ con đổi ý, người ngoài sẽ nghĩ gì về gia đình mình?”. Với ông, ngoài rủi ro về học tập, gia đình còn đối diện áp lực dư luận, sự bàn tán của họ hàng, làng xóm về chuyện “mới nhập học đã bỏ”.

Cái kết sau lựa chọn mạo hiểm

Thế nhưng, trước mọi lời khuyên ngăn, Tiểu Vũ vẫn kiên định. Cô cho rằng nếu tiếp tục học ngành mình không yêu thích, tương lai sẽ mịt mờ, tấm bằng danh giá cũng khó mang lại niềm vui và cơ hội thật sự.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng đây là tình huống khá phổ biến. Không ít tân sinh viên sau khi nhập học liền muốn bỏ về ôn thi lại, vì 3 lý do chính: không hài lòng với trường, thất vọng về ngành học, hoặc chưa thích nghi được với môi trường ký túc xá, bạn bè.

Trong câu chuyện của Tiểu Vũ, nguyên nhân lớn nhất là ngành học. Một khi không có đam mê, việc gắn bó bốn năm đại học sẽ trở thành gánh nặng.

Tuy nhiên, lo lắng của cha mẹ cũng hoàn toàn có cơ sở. Thi lại đồng nghĩa đánh cược với một năm tuổi trẻ. Thành công có thể mở ra cánh cửa tốt hơn, nhưng thất bại sẽ khiến cơ hội hiện tại biến mất. Thêm vào đó là áp lực tinh thần, cũng như ánh nhìn dò xét từ dư luận xung quanh.

Câu chuyện của Tiểu Vũ nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có người ủng hộ tinh thần dám nghĩ dám làm của cô, khẳng định tuổi trẻ cần theo đuổi ước mơ. Ngược lại, cũng không ít người cho rằng quyết định này quá mạo hiểm, dễ khiến cả gia đình “tiến thoái lưỡng nan”.

Nhưng rồi, sự kiên định đã giúp nữ sinh đạt được điều mong muốn. Sau 1 năm miệt mài ôn luyện, Tiểu Vũ đỗ vào Đại học Thiên Tân, đúng ngành cô mơ ước từ lâu. Con đường vòng có thêm nước mắt, căng thẳng và áp lực, song cuối cùng cũng đưa cô đến đích.

Nhiều ý kiến cho rằng, người lớn có quyền định hướng, nhưng quyết định cuối cùng nên để con trẻ nắm giữ, bởi chính chúng mới là người bước đi trên hành trình ấy. Ngược lại, người trẻ cần lắng nghe, cân nhắc kỹ lưỡng, không quyết định chỉ vì cảm xúc nhất thời. Một lựa chọn sai lầm có thể khiến cả một năm học hành uổng phí.

