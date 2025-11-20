Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh hiếm "dễ thương vô cùng" của ái nữ, tiết lộ vết sẹo mổ khi sinh con đầu lòng

20-11-2025 - 18:15 PM | Sống

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang hút triệu view vì dáng vẻ đáng yêu.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi bất ngờ chia sẻ loạt ảnh hiếm chụp bé Tuệ An (biệt danh Titi) - con gái đầu lòng của cô và Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang - từ thuở mới sinh. Những bức ảnh đơn giản, ấm áp ghi lại khoảnh khắc bé chơi ngoan, ánh mắt trong veo và gương mặt bầu bĩnh khiến cư dân mạng thả tim rần rần.

Nhiều người nhắc tới nét giống mẹ trong những tấm hình: nụ cười hiền hậu, gương mặt thanh tú và ánh mắt sáng. Dư luận dành lời khen cho vẻ trong sáng, dễ gần của bé Tuệ An - từ khi còn bé đã toát lên vẻ đáng yêu khiến ai nấy nhìn thấy đều mỉm cười.

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh hiếm

Bên cạnh những khoảnh khắc dễ thương, một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã thu hút sự chú ý: Đỗ Mỹ Linh tiết lộ có vết sẹo ở phần bụng từ khi sinh con. Người đẹp mô tả đó là "dấu tích" của hành trình làm mẹ - một kỷ niệm minh chứng cho những hy sinh và hạnh phúc khi đón con chào đời. Khi tranh luận cùng con gái xem bé Titi giống mẹ hay giống bố, Đỗ Mỹ Linh đã lấy vết sẹo mổ khi sinh con ra để thuyết phục nhóc tỳ, rằng con xinh gái giống mẹ. Chia sẻ chân thành này nhận được nhiều lời động viên và đồng cảm từ các mẹ bỉm cũng như người hâm mộ.

Kể từ khi công khai cuộc sống gia đình, mỗi lần Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh bé Tuệ An đều thu hút sự quan tâm lớn. Loạt ảnh "xưa" lần này tuy là khoảnh khắc trong quá khứ nhưng vẫn tạo được sức lan tỏa mạnh bởi sự đáng yêu của bé và cảm xúc ấm áp mà gia đình nàng hậu truyền tải.

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh hiếm
Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh hiếm
Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh hiếm

Đỗ Mỹ Linh tung loạt ảnh hiếm


Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất lực vì ái nữ, đòi "đặt hàng một đứa con khác" ngay và luôn

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

