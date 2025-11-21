Đô thị cảng – hướng dịch chuyển tất yếu của thị trường bất động sản TP.HCM

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam (2025), hệ thống cảng biển Việt Nam hiện đảm nhận hơn 80% tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó, cụm cảng khu vực TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu chiếm hơn 40% sản lượng quốc gia, giữ vai trò đầu tàu trong chuỗi logistics. Sự phát triển mạnh của lĩnh vực này đang tạo nên nhu cầu lớn về không gian ở, làm việc và dịch vụ cho lực lượng chuyên gia, kỹ sư và lao động quốc tế.

Ở góc độ đô thị, việc đầu tư đồng bộ các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3, Bến Lức – Long Thành cùng quy hoạch mở rộng quốc lộ 51 đã đưa khu vực Phú Mỹ – Cái Mép – Thị Vải trở thành "vành đai logistics" kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM. Chính sự hoàn thiện của mạng lưới này đã tạo nền tảng cho một thị trường bất động sản chuyên biệt – đô thị cảng, nơi giá trị sinh lời gắn liền với hoạt động công nghiệp và thương mại quốc tế (VnEconomy, 10/2025).

Sức bật từ hạ tầng và nhu cầu thực

Khác với giai đoạn phát triển mở rộng truyền thống, đô thị cảng hướng đến cộng hưởng giữa sản xuất – logistics – nhà ở. Khi dòng vốn đầu tư đổ mạnh vào các khu công nghiệp ven cảng, lực lượng chuyên gia và kỹ sư nước ngoài ngày càng đông, kéo theo nhu cầu nhà ở thực và căn hộ cho thuê dài hạn tăng cao. Theo Tiền Phong (10/2025), tốc độ tăng trưởng logistics Việt Nam đạt trung bình 14–16%/năm, trở thành một trong những ngành đóng góp cao nhất cho GDP. Đó cũng là lý do khiến bất động sản phục vụ logistics và cộng đồng chuyên gia tại các đô thị cảng được xem là phân khúc "giá trị bền".

Sự kiện mở bán giai đoạn mới dự án Maison Grand thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Các báo cáo thị trường gần đây cho thấy, khu vực Phú Mỹ – Cái Mép – Thị Vải ghi nhận giá căn hộ tăng 20–25% chỉ trong một năm, dao động từ 32 – 38 triệu đồng/m² (Cafef, 10/2025). Đây là mức tăng ổn định so với mặt bằng TP.HCM – phản ánh nhu cầu ở thực, không phải biến động đầu cơ.

Song song đó, tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 75–80%, cao hơn 10 điểm phần trăm so với toàn thành phố, trong khi nguồn cung mới giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2024 (DKRA Vietnam & Savills Vietnam, Q3/2025). Sự khan hiếm này khiến các sản phẩm đáp ứng được tiêu chí ở – cho thuê – đầu tư dài hạn trở thành nhóm hàng được săn đón.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự xuất hiện của căn hộ đa công năng, đáp ứng song song nhu cầu ở, làm việc và kinh doanh nhỏ. Đây là mô hình được ưa chuộng tại các đô thị cảng quốc tế như Singapore hay Busan, và đang dần được hình thành ở khu vực TP.HCM.

Maison Grand – điểm nhấn của dòng sản phẩm "đô thị cảng thế hệ mới"

Các chuyên gia cho rằng, bất động sản khu cảng biển TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, quỹ đất hạn chế trong khi nhu cầu ở thực không ngừng tăng, cùng xu hướng dịch chuyển đô thị gắn với logistics và thương mại quốc tế. Tuy nhiên, đây vẫn là phân khúc đòi hỏi tầm nhìn đầu tư dài hạn, với tiêu chí lựa chọn sản phẩm có khả năng khai thác thực tế, thay vì kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn.

Trong bối cảnh thị trường đang định hình lại, Maison Grand xuất hiện như một đại diện tiêu biểu cho dòng sản phẩm đô thị cảng thế hệ mới. Tọa lạc tại trục giao thương chiến lược của TP.HCM, dự án khai thác lợi thế hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện đến trung tâm cảng và khu công nghiệp.

Với thiết kế hướng tới nhóm cư dân chuyên gia, không gian sống tại Maison Grand vừa mang tính riêng tư, vừa đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt và cho thuê dài hạn. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện bức tranh bất động sản đô thị cảng – nơi an cư gắn liền với giá trị giao thương và phát triển bền vững.

Maison Grand - Biểu tượng kiến tạo chuẩn sống chuyên gia tại Phú Mỹ.

Thị trường bất động sản khu cảng biển TP.HCM đang nổi lên như một vùng động lực mới của thành phố, nơi hạ tầng, logistics và đô thị hòa quyện trong cùng một nhịp phát triển. Với tầm nhìn quy hoạch dài hạn và sự tham gia của những dự án bài bản như Maison Grand, phân khúc này được đánh giá sẽ tiếp tục đóng vai trò "đầu tàu" trong hành trình đưa TP.HCM trở thành thành phố cảng toàn cầu.