Đoạn clip 30 giây giúp một hãng hàng không giá rẻ bùng nổ doanh số

Trong bối cảnh ngành hàng không và du lịch châu Âu đang đối mặt với nhiều áp lực chi phí và sự bất ổn kinh tế, hãng hàng không giá rẻ của Anh Jet2 đã chứng minh một công thức thành công đầy bất ngờ: biến một câu khẩu hiệu quảng cáo thành hiện tượng mạng xã hội toàn cầu, qua đó gặt hái thành quả kinh doanh kỷ lục.

Cú hích thương hiệu mang tên "Nothing beats a Jet2 holiday" (Không gì có thể đánh bại một kỳ nghỉ của Jet2) không chỉ là một chiến dịch marketing thông thường mà là một nghiên cứu điển hình về sức mạnh của nội dung do người dùng tạo (UGC) và xu hướng TikTok.

Đoạn clip ám ảnh

Thành công phi thường của Jet2 không thể tách rời khỏi dữ liệu tài chính ấn tượng vừa được công bố. Hãng đã chào đón 14,1 triệu hành khách trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30/9/2025, một con số kỷ lục, kéo theo doanh thu đạt đỉnh 5,34 tỷ Bảng Anh và lợi nhuận trước thuế tăng lên 800,3 triệu Bảng Anh.

Mặc dù Jet2 đã chuyển một phần áp lực chi phí (khiến giá kỳ nghỉ trọn gói tăng 3%), nhu cầu của khách hàng vẫn không hề suy giảm, minh chứng rõ ràng nhất là lượng hành khách chỉ đi máy bay tăng vọt 16%. Đồng thời, số thành viên của cổng đặt vé và chương trình khách hàng thân thiết myJet2 tăng 62%, vượt 8,4 triệu thành viên, cho thấy hiệu quả lâu dài trong việc xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành.

Đoạn quảng cáo gây ám ảnh của Jet2

CEO Heapy nhấn mạnh rằng du khách vẫn tiếp tục đặt chuyến sát ngày khởi hành cho mùa đông, giống như mùa hè vừa qua. Công suất ghế bán mùa đông tăng 7,7%, đạt 5,5 triệu ghế, phản ánh nhu cầu cao bất chấp chi phí tăng và giá gói nghỉ trọn gói tăng 3%, lên 933 Bảng Anh.

Yếu tố xúc tác chính cho đà tăng trưởng này, theo lời chính Giám đốc điều hành Steve Heapy, là chiến dịch quảng cáo đã trở nên "dễ nhận biết ngay lập tức" này. Câu khẩu hiệu "Nothing beats a Jet2 holiday," kết hợp với đoạn nhạc mở đầu từ ca khúc "Hold My Hand" của Jess Glynne, đã vượt ra khỏi giới hạn của quảng cáo truyền thống. Nó đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, tích lũy được hơn 80 tỷ lượt xem và xuất hiện trong gần 12 triệu bài đăng.

Ca khúc Hold My Hand" của Jess Glynne cũng được TikTok vinh danh là Bài hát của mùa hè toàn cầu 2025, giúp chiến dịch thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ nhóm khách trẻ, những người vốn có xu hướng đặt chuyến đi theo cảm hứng và thích các trào lưu trực tuyến.

Điểm then chốt trong chiến lược của Jet2 là khả năng biến một quảng cáo thương mại thành một "tiếng nói" văn hóa của giới trẻ, đặc biệt trên nền tảng TikTok. Mặc dù câu khẩu hiệu ban đầu được dùng để quảng bá các gói nghỉ tiết kiệm, trào lưu viral lại thường được người dùng sử dụng để mô tả những khoảnh khắc du lịch "dở khóc dở cười," mang lại tính giải trí và sự chân thật.

Những khoảnh khắc như bị voi chạm vòi, suýt trúng rìu khi chơi ném rìu hay những tình huống hài hước khác không chỉ tạo tính giải trí mà còn lan tỏa thương hiệu một cách tự nhiên, khiến Jet2 trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ trong tâm trí người tiêu dùng.

Chính sự đối lập hài hước giữa khẩu hiệu "không gì có thể đánh bại" với những tình huống trớ trêu khi đi du lịch đã khiến nội dung trở nên hấp dẫn và dễ lan truyền. Đây là một chiến thuật khéo léo giúp Jet2 đạt được ba mục tiêu cùng lúc.

Thứ nhất, nó giúp thương hiệu kết nối với thế hệ trẻ (younger demographics), nhóm khách hàng tiềm năng cho tương lai. Thứ hai, nó tạo ra một lượng nội dung thương hiệu khổng lồ miễn phí (UGC), với hàng chục triệu bài đăng hoạt động như những lời chứng thực hoặc câu chuyện có liên quan. Thứ ba, nó tạo ra sự nhận diện thương hiệu ở quy mô toàn cầu, củng cố vị thế của Jet2 trên thị trường du lịch.

Thận trọng

Trường hợp của Jet2 cho thấy marketing kỹ thuật số và trào lưu mạng xã hội không chỉ là phương tiện xây dựng thương hiệu, mà còn trở thành bàn đạp trực tiếp cho tăng trưởng kinh doanh. Việc kết hợp quảng cáo truyền thống với các nền tảng video ngắn như TikTok đã giúp hãng biến một khẩu hiệu đơn giản thành công cụ thúc đẩy doanh thu, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm khách hàng trẻ – những người thường ít tương tác với quảng cáo truyền thống.

Chiến dịch cũng minh chứng sức mạnh của "viral content" trong ngành du lịch và hàng không, nơi cảm xúc, trải nghiệm và sự giải trí ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định đặt chuyến. Thương hiệu không chỉ được nhận diện rộng rãi mà còn trở thành một phần của câu chuyện du lịch hàng ngày của khách hàng, tạo hiệu ứng lâu dài cho các mùa hè và mùa đông tiếp theo.

Mặc dù đang bay cao trên làn sóng viral, Jet2 vẫn thể hiện sự thận trọng. Công ty dự kiến ghi nhận thua lỗ trong nửa cuối năm do chi phí đầu tư lớn vào cơ sở mới, chi phí tiếp thị tăng và việc chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng tại Gatwick vào tháng Ba năm sau.

Tuy nhiên, niềm tin của Jet2 vào nhu cầu du lịch vẫn rất lớn. CEO Heapy khẳng định rằng kỳ nghỉ hàng năm ở nước ngoài vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với nhiều người tiêu dùng, thường được họ ưu tiên hơn các chi tiêu tùy ý khác ngay cả trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Tóm lại, thành công của Jet2 là sự kết hợp hoàn hảo giữa một sản phẩm du lịch có giá trị và một chiến lược marketing hiện đại, dám mạo hiểm và tận dụng triệt để văn hóa mạng xã hội. Bằng cách để khách hàng tự kể câu chuyện của mình, dù là qua những khoảnh khắc hoàn hảo hay những tình huống éo le, Jet2 đã không chỉ bán được kỳ nghỉ mà còn bán được một trải nghiệm, và đây là bài học đắt giá cho bất kỳ thương hiệu nào muốn tạo dấu ấn trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

*Nguồn: Reuters, Independence