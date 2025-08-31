Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một hãng hàng không giá rẻ nộp đơn xin phá sản lần thứ 2 trong năm: Nợ như chúa chổm, lỗ chồng lỗ

31-08-2025 - 09:30 AM | Tài chính quốc tế

Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines đang cạn kiệt tiền mặt với mức lỗ ngày càng tăng khi quá trình phục hồi hậu đại dịch không như kỳ vọng.

Một hãng hàng không giá rẻ nộp đơn xin phá sản lần thứ 2 trong năm: Nợ như chúa chổm, lỗ chồng lỗ- Ảnh 1.

Spirit Airlines, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất nước Mỹ, vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 lần thứ hai chỉ trong  chưa đầy một năm. Động thái này diễn ra sau khi hãng chưa thể đảm bảo tài chính kể từ khi tránh được phá sản hồi tháng 3.

Trong đợt tái cơ cấu trước, các chủ nợ đã đồng ý hoán đổi 795 triệu USD nợ lấy cổ phần. Tuy nhiên, Spirit muốn tránh những biện pháp tái cấu trúc mạnh hơn như bán bớt máy bay hoặc thu hẹp quy mô hoạt động. Lần này, hãng tuyên bố sẽ cắt giảm mạng lưới và đội bay, giúp tiết kiệm “hàng trăm triệu USD” mỗi năm.

CEO Dave Davis thừa nhận: “Việc tái cấu trúc trước đây chỉ tập trung giảm nợ và tăng vốn cổ phần. Rõ ràng Spirit cần nhiều biện pháp hơn để tạo nền tảng cho tương lai”.

Trong hồ sơ, Spirit cho biết tài sản và nợ phải trả ở mức 1 – 10 tỷ USD. Hãng khẳng định khách vẫn có thể tiếp tục đặt chỗ và bay bình thường.

Spirit kỳ vọng phục hồi sau lần phá sản tháng 11/2024. Tuy nhiên, chi phí cao cùng nhu cầu du lịch nội địa Mỹ suy yếu khiến hãng tiếp tục thua lỗ. Năm 2024, Spirit lỗ ròng 1,2 tỷ USD.

Tháng 12 năm ngoái, Spirit dự báo lợi nhuận ròng 252 triệu USD năm 2025. Nhưng chỉ từ khi thoát phá sản ngày 13/3 đến cuối tháng 6, hãng đã lỗ gần 257 triệu USD. Gần đây, Spirit cho biết hãng khó duy trì hoạt động thêm một năm nếu không tăng mạnh lượng tiền mặt. Cổ phiếu Spirit giảm 72% trong vòng một tháng qua.

Spirit đã cho hàng trăm tiếp viên nghỉ phép tự nguyện và dự kiến cho nghỉ việc hàng trăm phi công trong năm nay. Nghiệp đoàn cảnh báo đợt phá sản lần này “sẽ khó khăn hơn” và khuyến nghị nhân viên chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Trong nhiều năm, Spirit gặp khó khăn do dư thừa chuyến bay tại Mỹ, sự cố động cơ Pratt & Whitney và thương vụ sáp nhập với JetBlue bị tòa án chặn đứng.

Trong khi đó, cạnh tranh giữa các hãng hàng không trong nước ngày càng gay gắt. Frontier Airlines vừa công bố 20 đường bay mới nhằm giành khách từ Spirit. Trong khi đó, các hãng lớn như American Airlines và United Airlines đã tung ra vé giá rẻ kèm nhiều dịch vụ hơn, khiến Spirit mất dần lợi thế. Xu hướng hành khách hậu Covid chuộng ghế rộng rãi và chuyến bay quốc tế cũng gây thêm áp lực cho hãng giá rẻ này.

Tham khảo: CNBC﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

