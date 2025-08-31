Kỹ sư phần mềm 35 tuổi đột tử ngay tại văn phòng Microsoft

Một kỹ sư phần mềm 35 tuổi của Microsoft, Pratik Pandey, được phát hiện đột tử tại văn phòng làm việc ở Thung lũng Silicon rạng sáng 20/8. Theo thông tin từ cảnh sát hạt Santa Clara, người đàn ông này đã quẹt thẻ vào tòa nhà từ tối hôm trước và qua đời chỉ vài giờ sau đó, hiện nguyên nhân chính thức đang được điều tra.

Thông báo về lễ viếng tại khu vực Vịnh San Francisco mới đây mô tả anh là “một tâm hồn vui tươi với nụ cười rạng rỡ, yêu bóng đá, là người con hiếu thảo và người bạn đáng quý”.﻿ Phía gia đình chia sẻ rằng Pratik thường xuyên làm việc tới tận khuya, một thói quen vốn không xa lạ trong giới công nghệ.

Được biết Pandey làm việc trong nhóm phát triển Fabric, nền tảng phân tích dữ liệu của Microsoft và báo cáo trực tiếp lên Scott Guthrie, phó Chủ tịch điều hành phụ trách mảng đám mây và AI. Trước khi gia nhập Microsoft năm 2020, anh từng đầu quân cho Walmart và Apple. Pandey tốt nghiệp Đại học Bang San Jose.

Sự ra đi của anh không chỉ để lại mất mát cho gia đình và bạn bè, mà còn gợi lên nỗi ám ảnh về một thực tế khắc nghiệt: liệu cường độ làm việc căng thẳng và văn hóa “cày cuốc” có đang đẩy nhiều người trẻ đến bờ vực khủng hoảng sức khỏe.

Thung lũng Silicon từng được biết đến như mảnh đất của sáng tạo, nơi những kỹ sư được khuyến khích làm việc linh hoạt trong môi trường thoải mái, thậm chí được cung cấp mọi tiện nghi từ phòng tập gym đến bữa ăn miễn phí. Nhưng bức tranh năm 2025 lại hoàn toàn khác.

Sau làn sóng sa thải, thắt chặt chi phí và áp lực cạnh tranh, các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google, Amazon hay Meta đều yêu cầu nhân viên tăng hiệu suất, quay lại văn phòng và chấp nhận khối lượng công việc nặng nề hơn. Các startup trí tuệ nhân tạo thì còn đi xa hơn, du nhập mô hình “996” – làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần – thậm chí biến tấu thành những phiên bản cực đoan hơn, coi việc hiến dâng toàn bộ thời gian và sức lực cho công việc là một “chuẩn mực mới” để giành lợi thế trong cuộc đua công nghệ.

Dữ liệu từ nhiều khảo sát cho thấy áp lực ngày càng hiện hữu. Gần 4/10 nhân viên công nghệ thừa nhận giờ làm việc của họ dài hơn so với trước, trong khi chỉ một tỷ lệ nhỏ nói rằng được giảm tải. Bên cạnh đó, có tới hơn một nửa kỹ sư phần mềm toàn cầu thường xuyên trải nghiệm “hội chứng kẻ mạo danh”, cảm giác mình không đủ giỏi, không xứng đáng, từ đó bị bào mòn niềm tin và sức khỏe tinh thần.

Đây là một sự thật nhức nhối, đặc biệt với phụ nữ và những nhóm thiểu số trong ngành. Cùng với việc thiếu đi các chính sách bảo vệ cân bằng cuộc sống, môi trường làm việc công nghệ trở thành chiếc lồng áp lực khổng lồ, nơi con người bị vắt kiệt.

Cái chết của Pratik Pandey vì thế không chỉ là một bi kịch cá nhân. Nó như một tiếng chuông cảnh báo, phơi bày mặt tối của nền công nghiệp vốn được tô vẽ bằng giấc mơ đổi mới và cơ hội không giới hạn. Nếu Silicon Valley tiếp tục duy trì văn hóa làm việc cực đoan, lấy cường độ làm thước đo thay vì đặt sức khỏe con người ở trung tâm, những mất mát như thế này sẽ khó tránh khỏi.

