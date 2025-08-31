Thuế quan Mỹ thêm biến động

Sắc lệnh chấm dứt miễn trừ "de minimis" của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực hôm 29-8 (giờ địa phương). "De minimis" là chính sách miễn thuế tối thiểu, cho phép các lô hàng trị giá dưới 800 USD được miễn thuế khi nhập khẩu vào Mỹ trong gần 1 thập kỷ qua.

Chính sách miễn thuế này lẽ ra sẽ chấm dứt vào tháng 7-2027 nhưng ông Donald Trump đã loại bỏ nó sớm hơn nhiều và đột ngột, khiến các doanh nghiệp, quan chức hải quan và dịch vụ bưu chính có ít thời gian chuẩn bị hơn. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi "de minimis" là "lỗ hổng thảm khốc", được sử dụng để trốn tránh thuế quan và đưa các sản phẩm "không an toàn hoặc dưới mức thị trường" vào Mỹ.

Theo kênh CNBC, các công ty lớn và nhỏ đã sử dụng chính sách miễn trừ này để tiết kiệm tiền cho việc thực hiện các đơn hàng trực tuyến. Do đó, thay đổi nói trên có thể đẩy giá lên cao hơn. Theo bà Lynlee Brown, đối tác bộ phận thương mại toàn cầu tại Công ty Kiểm toán EY (Mỹ), xét trên góc độ toàn cầu thì sự thay đổi này có thể gây ra một chút hỗn loạn, bao gồm các tác động về mặt tài chính, vận hành… Sự thay đổi đột ngột này trước hết đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng từ nhiều nước trên thế giới đến Mỹ - từ châu Âu đến châu Á - và khiến bưu điện nhiều nơi phải tạm dừng gửi bưu phẩm đến Mỹ để chờ hệ thống được cập nhật.

Các kiện hàng đang chờ xử lý tại Công ty Bưu chính Thái Lan Ảnh: THAI PBS WORLD

Các doanh nghiệp lớn và nhỏ toàn cầu sẽ phải xem xét lại không chỉ chuỗi cung ứng mà còn cả mô hình kinh doanh tổng thể của họ, vì lợi nhuận tổng thể sẽ bị ảnh hưởng - theo các chuyên gia logistics. CNBC thậm chí bình luận rằng đây có thể là sự thay đổi về thuế quan gây tác động lớn nhất đối với nhiều doanh nghiệp, bởi các lô hàng được miễn trừ theo kiểu này chiếm tới 92% tổng số hàng hóa đến Mỹ - tối đa khoảng 4 triệu kiện hàng mỗi ngày và có thể làm tăng tổng chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ lên tới 71 tỉ USD.

Trong gần 10 năm qua, chính sách "de minimis" đã tạo điều kiện cho mua sắm trực tuyến xuyên biên giới bùng nổ. Theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, trước đây 73% hàng hóa "de minimis" vào Mỹ đến từ Trung Quốc, song con số này đã giảm 1/3 kể từ tháng 5, thời điểm ông Donald Trump quyết định chấm dứt sớm quyền miễn trừ đối với hàng hóa từ nước này. Sau Trung Quốc, các nước thường xuyên cung ứng loại hàng hóa này cho thị trường Mỹ là Canada, Mexico và Anh, theo Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP). Nhà cung cấp dịch vụ logistics Red Stag Fulfillment cho biết các nguồn đáng kể khác bao gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan...

Về phía doanh nghiệp Mỹ, các nhà bán lẻ và nhóm ngành công nghiệp từ lâu đã phản đối việc miễn trừ này, vì cho rằng nó mang lại lợi thế không công bằng cho các công ty thương mại điện tử nước ngoài. Trong khi đó, giá hàng hóa tại các hệ thống siêu thị của Mỹ như Walmart hoặc Target đã tăng cao so với trước đây, phản ánh việc các nhà bán lẻ phải nhập hàng với giá đắt hơn.

Tổng thống Donald Trump gặp khó Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ vừa ra phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để biện minh cho việc áp thuế nhập khẩu diện rộng đối với hầu hết quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo hãng tin AP, phán quyết hôm 29-8 này chủ yếu giữ nguyên quyết định được đưa ra hồi tháng 5 bởi Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm bác bỏ phần phán quyết yêu cầu hủy ngay lập tức các mức thuế trên, qua đó cho phép chính quyền ông Donald Trump có thời gian kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Phán quyết của tòa phúc thẩm tập trung vào các mức thuế mà ông Donald Trump áp đặt hồi tháng 4 đối với gần như toàn bộ đối tác thương mại của Mỹ, cùng với các loại thuế ông đã áp trước đó lên Trung Quốc, Mexico và Canada. Tuy nhiên, phán quyết không áp dụng cho các mức thuế khác mà tổng thống Mỹ đã áp đặt, trong đó có thuế đối với thép, nhôm và ô tô nhập khẩu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận nếu các mức thuế trên bị hủy bỏ, họ có thể phải hoàn trả một phần thuế nhập khẩu đã thu, gây ra cú sốc tài chính cho Bộ Tài chính. Nhà lãnh đạo Mỹ vẫn có thể viện dẫn các đạo luật khác để áp thuế nhập khẩu nhưng phạm vi và mức độ sẽ bị hạn chế hơn. Chẳng hạn, trong phán quyết hồi tháng 5, Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ lưu ý rằng ông Donald Trump vẫn có quyền hạn nhất định theo Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp thuế nhằm xử lý thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, luật này chỉ cho phép mức thuế tối đa 15% và thời hạn áp dụng không quá 150 ngày đối với quốc gia có thâm hụt thương mại lớn với Washington. Một cơ sở pháp lý khác là Mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962 nhưng việc này cần có cuộc điều tra của Bộ Thương mại và tổng thống Mỹ không thể tự ý quyết định áp thuế lập tức. Hoàng Phương



