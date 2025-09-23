Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doãn Hải My cứ hát là viral, giọng ngọt lịm, netizen gật gù: "Kiếp này Văn Hậu nhặt được kho báu"

23-09-2025 - 14:20 PM | Lifestyle

Doãn Hải My cứ cất giọng hát là viral, thể hiện bản hit của Trọng Hiếu khiến netizen rần rần: Tài sắc vẹn toàn!

Doãn Hải My khoe giọng hát ngọt ngào cover bản hit "Kho Báu" của (S)TRONG Trọng Hiếu

Trong clip đang viral khắp MXH mới đây, ở khung cảnh đời thường giản dị, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất hiện với mái tóc buông dài, trang điểm nhẹ nhàng và chiếc áo trễ vai đơn giản. Thay vì khoe visual hay thời trang sang chảnh, cô nàng lựa chọn ngồi trước ống kính để cover bài hát yêu thích - bản hit Kho Báu của nam ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu. Chỉ vài câu hát vang lên, chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của bà xã Đoàn Văn Hậu đã khiến nhiều người phải lặng nghe và nhanh chóng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Không ít khán giả bày tỏ sự yêu thích với giọng hát của cô nàng bởi sự nhẹ nhàng, thư thái trong cách thể hiện. Doãn Hải My không cố thể hiện giọng hát hay kĩ thuật mà thổi vào bản cover cảm xúc nhẹ nhàng, gần gũi dễ nghe, dễ ngấm. Vốn được biết đến với hình ảnh nàng WAG xinh đẹp, thanh lịch bên cạnh cầu thủ Đoàn Văn Hậu, bản cover này thêm lần nữa khẳng định một khía cạnh khác vô cùng cuốn hút của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Doãn Hải My không chỉ xinh đẹp mà còn có năng khiếu nghệ thuật và khả năng ca hát chẳng hề thua kém ca sĩ chuyên nghiệp.

Doãn Hải My cứ hát là viral, giọng ngọt lịm, netizen gật gù:

Phía dưới phần bình luận, netizen để lại "cơn mưa" lời khen: "Ngọt thế này bảo sao Văn Hậu mê mệt", "Vừa đẹp, vừa hát hay, đúng chuẩn tài sắc vẹn toàn", "Cover nhẹ nhàng mà cuốn, replay hoài không chán", "Tôi thấy Văn Hậu mới là người nhặt được Kho Báu đó, hát hay quá"...

Đây không phải lần đầu Doãn Hải My khoe giọng hát. Trước đó, cô từng ngẫu hứng hát trong một số clip đời thường, gây bão mạng xã hội vì phong thái tự nhiên. Tuy nhiên, màn thể hiện Kho Báu lần này thực sự giúp Hải My khẳng định thêm hình ảnh đa tài: vừa sở hữu nhan sắc kiêu kỳ, vừa có tài năng nghệ thuật nổi bật.

Có thể thấy, kể từ khi về chung một nhà với Văn Hậu, Doãn Hải My ngày càng chứng minh sự trưởng thành và sức hút riêng. Từ thần thái sang chảnh, gu thời trang tinh tế, cho đến tài lẻ ca hát, cô liên tục ghi điểm trong mắt công chúng, trở thành gương mặt nổi bật trong dàn WAGs Việt Nam.

Doãn Hải My cứ hát là viral, giọng ngọt lịm, netizen gật gù:

"Tóm dính" Đoàn Văn Hậu lái xế hộp bạc tỷ đưa vợ lên phố, nhan sắc Doãn Hải My qua "cam thường" vẫn cực xinh!


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh bên trong căn hộ 50m² giá 21 tỷ giữa trung tâm Sài Gòn: Không gian nhỏ nhưng xa hoa “triệu đô”

Cận cảnh bên trong căn hộ 50m² giá 21 tỷ giữa trung tâm Sài Gòn: Không gian nhỏ nhưng xa hoa “triệu đô” Nổi bật

Phía Sơn Tùng lên tiếng về hình ảnh liên quan đến trang web cá độ đang lan truyền

Phía Sơn Tùng lên tiếng về hình ảnh liên quan đến trang web cá độ đang lan truyền Nổi bật

Người đứng sau bản hit giúp Đức Phúc chiến thắng cuộc thi âm nhạc ở Nga

Người đứng sau bản hit giúp Đức Phúc chiến thắng cuộc thi âm nhạc ở Nga

14:03 , 23/09/2025
Thu nhập 3 tỷ/năm vẫn không vay nổi tiền mua nhà: Giấc mơ an cư của cặp vợ chồng tan vỡ vì 2 lý do khó ngờ

Thu nhập 3 tỷ/năm vẫn không vay nổi tiền mua nhà: Giấc mơ an cư của cặp vợ chồng tan vỡ vì 2 lý do khó ngờ

13:55 , 23/09/2025
Ngày càng nhiều người quay lưng với kiểu phòng ngủ chung phòng tắm, nghe 4 lý do đủ thấy nản

Ngày càng nhiều người quay lưng với kiểu phòng ngủ chung phòng tắm, nghe 4 lý do đủ thấy nản

13:48 , 23/09/2025
Sơn Tùng M-TP xuất hiện lần đầu sau khi nhận vai trò mới sánh ngang sao hạng A Hyun Bin, Jun Ji Hyun

Sơn Tùng M-TP xuất hiện lần đầu sau khi nhận vai trò mới sánh ngang sao hạng A Hyun Bin, Jun Ji Hyun

12:32 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên